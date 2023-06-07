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الأربعاء، 07-06-2023 02:22 م

'ديزر' تطلق أداة لرصد المحتويات الموسيقية المطورة بالذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري - أعلنت منصة "ديزر" الفرنسية للموسيقى بالبث التدفقي، الثلاثاء أنها طورت تكنولوجيا تتيح التعرف إلى الأغنيات التي تستنسخ أصوات نجوم موسيقيين بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس "ديزر" جيرونيمو فولغيرا في بيان للمنصة إن "هدفنا هو إزالة المحتويات غير القانونية والقائمة على تزوير، وزيادة الشفافية وتطوير نظام جديد لتوزيع الإيرادات يجازي الفنانين المحترفين على صنع محتويات قيّمة".
وأضاف "لهذا نطوّر أدوات لرصد المحتويات المطورة بواسطة الذكاء الاصطناعي".
ولفت فولغيرا إلى أن هذا النظام يرمي أولاً إلى رصد الأغنيات التي تُستخدم فيها "أصوات اصطناعية لفنانين موجودين".
وأشار إلى أن "هذه المعلومات ستُستخدم لإعلام الفنانين وشركات الإنتاج والمستخدمين بالمحتويات المطورة بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر المنصة"، موضحاً أن النظام الجديد يسعى إلى "تطوير نموذج دفع قادر على التمييز بين الأنواع المختلفة من الإبداع الموسيقي".
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد الذكاء الاصطناعي طفرة سريعة، مُحدثاً تغييرات كبيرة في قطاعات عدة، بينها الموسيقى.
وقد أثار منسق الأسطوانات الفرنسي الشهير دافيد غيتا في منتصف فبراير (شباط) ضجة كبيرة إثر استخدامه الذكاء الاصطناعي في مقطوعة تحاكي صوت مغني الراب إمينيم في إحدى حفلاته. ولم يطرح غيتا هذا العمل تجارياً، وأوضح لهيئة "بي بي سي" البريطانية أنه سعى من خلال ذلك إلى "فتح النقاش من أجل التوعية" بمحاذير هذه التكنولوجيا الجديدة.
وتتمحور الإشكالية الرئيسية في هذا الموضوع حول الملكية الفكرية وإمكان تطبيقها على صعيد أصوات الفنانين.
وقال أستاذ حقوق الملكية الفكرية في جامعة ساسكس البريطانية أندريس غواداموز الشهر الماضي "ما يمكن حمايته على صعيد حقوق المؤلف يتعلق بالتعبير عن فكرة، والصوت لا يندرج في هذا الإطار حقاً".

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