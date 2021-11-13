ديسكورد تركز على تقليل البريد العشوائي والاحتيال

الوكيل الإخباري - ليس لدى منصة ديسكورد خطط وشيكة لإضافة تكاملات NFT، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي جيسون سيترون. وجاء التوضيح بعد أيام من الاضطرابات الناجمة عن تغريدة نشرها سيترون في الثامن من شهر نوفمبر.





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وردًا على رسالة من المستثمر باكي ماكورميك، نشر المدير التنفيذي لقطة شاشة لنسخة ديسكورد لم يتم إصدارها تتكامل مع MetaMask و WalletConnect، وهما تطبيقان لمحفظة العملة المشفرة.





وقال في ذلك الوقت: ربما لا شيء. ووفقًا للتقارير، فإن هذه العبارة هي اختصار في مجتمع NFT لشيء على وشك أن يكون كبيرًا. وكان الأمر كذلك. ولكن من شبه المؤكد أنه ليس بالطريقة التي تخيلها سيترون.



وسرعان ما أصبحت تغريدته نقطة جذب لمستخدمي المنصة الغاضبين الذين أخبروا سيترون أنهم يلغون اشتراكات Nitro – خدمة مدفوعة تساعد المنصة على البقاء دون إعلانات – إذا أضافت الشركة عمليات تكامل تشفير.



وقال أحد مستخدمي تويتر، وهو يلخص بإيجاز مشاعر الكثيرين: لا أطيق الانتظار لإخبار أصدقائي أن ديسكورد تشجع المخططات الهرمية على حساب التكلفة الكبرى للبيئة، واقنعهم بإلغاء اشتراكاتهم في Nitro واستخدام المنصات المنافسة.



وتسببت تغريدة سيترون في معارضة داخلية بين موظفي المنصة. وقادت بعض الاستوديوهات للتهديد بنقل مجتمعاتهم إلى مكان آخر.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

