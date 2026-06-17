ذكاء اصطناعي أقوى في أحدث أنظمة غوغل

ويصل التحديث أولًا إلى هواتف بكسل، متضمنًا دعم نماذج ذكاء اصطناعي جديدة مثل Gemini Omni وLyria 3، إلى جانب أدوات للترجمة الفورية وتعديل الفيديو وإنشاء الموسيقى.
كما أضاف أندرويد 17 مزايا جديدة، أبرزها تحسين مشاركة الملفات، وواجهة "شريط الفقاعات" لتسهيل التنقل بين التطبيقات، وإمكانية تسجيل الشاشة والكاميرا الأمامية في الوقت نفسه لصناع المحتوى.
وفي مجال الأمان، حصلت ساعات بكسل على مزايا متقدمة لرصد حالات الطوارئ والاتصال التلقائي بخدمات الإسعاف عند الحاجة.
أما نظام wearOS 7، فيوفر تحسينات في التكامل مع الأجهزة القابلة للارتداء وزيادة عمر البطارية بنسبة تصل إلى 10%، مع مزايا ذكاء اصطناعي إضافية ستصل خلال الأشهر المقبلة.
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