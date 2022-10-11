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الثلاثاء، 11-10-2022 02:18 م

ربما تعرفها لأول مرة .. 5 حيل في متصفح كروم ستجعل حياتك أسهل

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الوكيل الإخباري-يعتبر متصفح غوغل كروم واحداً من أهم متصفحات الإنترنت التي يستخدمها ملايين المستخدمين حول العالم، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الميزات التي تجعله مفضلاً لدى الكثيرين.

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فيما يلي مجموعة من الميزات المفيدة في متصفح غوغل كروم والتي تضمن للمستخدمين تجربة تصفح سهلة، وفق ما أوردت صحيفة انديان إكسبرس:

 

ميزة الرحلات

ستتيح لك ميزة "الرحلات"، وهي ميزة جديدة في متصفح كروم، العودة إلى بحثك السابق ومعرفة الخطوة التالية. تعمل الميزة عن طريق تنظيم جميع عمليات البحث التي أجريتها حول موضوع معين وفهمها تلقائياً. لاستخدام ميزة "الرحلات"، كل ما عليك فعله هو إدخال الموضوع الذي تريد مواصلة البحث فيه، والنقر فوق الزر "استئناف رحلتك" .

 



توقف عن القلق بشأن إغلاق جميع علامات التبويب الخاصة بك

 

لا داعي للقلق بشأن إمكانية إغلاق نافذة الكروم عن طريق الخطأ أثناء فتح الكثير من علامات التبويب المهمة. يمكنك تخصيص كروم لإعادة فتح جميع علامات التبويب نفسها التي فتحتها عند إغلاق النافذة تلقائياً، بالخطوات التالية:

انقر على قائمة النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن من المتصفح
انقر فوق الإعدادات
انقر فوق خيار "عند بدء التشغيل"
حدد خيار "المتابعة من حيث توقفت"




استخدم “غوغل لينس” لمعرفة المزيد عن الصورة

 

إذا رأيت صورة لمبنى مثير للاهتمام على موقع ويب وترغب في معرفة مكانه، فيمكنك استخدام ميزة “غوغل لينس” للبحث في الإنترنت عن معلومات حول الصورة. يمكن استخدام هذه الميزة لتحديد العناصر المراد شراؤها، والتعرف على الحيوانات والنباتات، والبحث عن مصدر الصورة وغير ذلك الكثير. كل ما عليك فعله هو النقر بزر الماوس الأيمن على الصورة والنقر على خيار "البحث عن الصورة باستخدام “غوغل لينس”. ستظهر نتائج البحث في لوحة جديدة على الجانب الأيمن من متصفحك.


 


أرسل روابط إلى نفسك أو للآخرين

تخيل أنك تستخدم كروم على سطح المكتب لقراءة مقال طويل في الصباح، ولكن حان الوقت للتوجه إلى العمل في المترو. يمكنك استخدام كروم لمشاركة الرابط مع هاتفك المحمول الذي يعمل بنظام أندرويد أو أي أجهزة أخرى. يمكنك أيضاً استخدام ميزة رابط المشاركة لإرسال روابط إلى نفسك والآخرين. على الجانب الأيمن من شريط العناوين، سترى أيقونة مشاركة، انقر عليها للحصول على خيارات لمشاركة الرابط الذي تتصفحه حالياً.

 




إنشاء اختصارات الموقع

يمتلك معظم الأشخاص موقعاً إلكترونياً أو رابطاً مفضلاً يرغبون في إطلاقه في كل مرة يفتحون فيها غوغل كروم. يمكنك تخصيص صفحة "علامة تبويب جديدة" على كروم لعرض هذا الخيار عند فتح علامة تبويب جديدة أو تشغيل المتصفح. كل ما عليك فعله هو فتح علامة تبويب جديدة والنقر فوق "تخصيص" في أسفل اليمين. هنا، يمكنك اختيار أن تعرض الصفحة قائمة بالاختصارات التي تنظمها. بعد تمكين الخيار، انقر فوق "إضافة اختصار" في صفحة علامة التبويب الجديدة لإضافة مواقعك وروابطك المفضلة.

 


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