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الأربعاء، 30-09-2020 12:15 م

رد صادم من تيم حسن على عدم نشره صور تجمعه بزوجته واولاده

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الوكيل الإخباري _ بعد ان شارك الفنان السوري تيم حسن متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خاصية الحوار المفتوح ، صدم حسن احد متابعيه برده على سؤال وجه له بطريقة لم يعتاد عليها الجمهور .

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وقد تسائل المتابع عن سبب عدم نشر صور تجمعه بزوجته الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني ، حيث قال : "ليش ما تنزل صور اللك ولعائلتك ومع اولادك ومراتك" ، ليرد النجم السوري :" انا حر او لا". 

 

المصدر : صدى البلد 

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