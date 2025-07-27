رسائل جوجل تستخدم تحديث RCS الجديد لتعزيز الصوت والأمان

أبرز ميزات التحديث:
دعم ترميز الصوت xHE-AAC
يقدم جودة صوت محسّنة ورسائل صوتية أوضح وطبيعية أكثر، مع كفاءة في ضغط البيانات، ما يضمن تجربة صوتية أفضل في المكالمات والتفاعلات الصوتية مع روبوتات الدردشة الذكية.
آليات جديدة لربط عملاء RCS بشركات الاتصالات، ما سيُسهل إعداد الخدمة ويجعلها أكثر استقرارًا وموثوقية.
تعزيز الحماية والأمان
تشمل حماية أفضل ضد البريد العشوائي، نقل ملفات أكثر أمانًا، ودعم الروابط العميقة لبدء المحادثات من تطبيقات أو مواقع أخرى.
التوافر:
هذه الميزات ستُطرح تدريجيًا عبر التطبيقات وشركات الاتصالات التي تعتمد معيار Universal Profile 3.1، مع توقع وصولها لتطبيقات مثل رسائل جوجل في التحديثات المستقبلية.
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