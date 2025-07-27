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رسائل جوجل تستخدم تحديث RCS الجديد لتعزيز الصوت والأمان

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تعبيرية
 
الأحد، 27-07-2025 11:18 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت GSMA عن إصدار Universal Profile 3.1، أحدث تحديث لمنصة خدمات الاتصالات الغنية (RCS)، والتي تعتمد عليها تطبيقات مثل رسائل جوجل.

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أبرز ميزات التحديث:
دعم ترميز الصوت xHE-AAC
يقدم جودة صوت محسّنة ورسائل صوتية أوضح وطبيعية أكثر، مع كفاءة في ضغط البيانات، ما يضمن تجربة صوتية أفضل في المكالمات والتفاعلات الصوتية مع روبوتات الدردشة الذكية.

تحسين الاتصال بشبكات المحمول
آليات جديدة لربط عملاء RCS بشركات الاتصالات، ما سيُسهل إعداد الخدمة ويجعلها أكثر استقرارًا وموثوقية.
تعزيز الحماية والأمان
تشمل حماية أفضل ضد البريد العشوائي، نقل ملفات أكثر أمانًا، ودعم الروابط العميقة لبدء المحادثات من تطبيقات أو مواقع أخرى.


التوافر:
هذه الميزات ستُطرح تدريجيًا عبر التطبيقات وشركات الاتصالات التي تعتمد معيار Universal Profile 3.1، مع توقع وصولها لتطبيقات مثل رسائل جوجل في التحديثات المستقبلية.

 

اليوم السابع 

 
 
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