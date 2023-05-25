الخميس 25-05-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

الملك بمناسبة ذكرى استقلال المملكة: سنواصل الإنجاز والتحديث بهمة الأردنيين

الخارجية الصينية: الولايات المتحدة إمبراطورية القراصنة

الأمن العام: الأردن زرع السلام في كل دول العالم

المبعوث الصيني يزور موسكو الجمعة

206 حوادث حرائق في الأردن خلال 24 ساعة

إشارات صريحة من الفيدرالي الأمريكي بشأن موعد خفض الفائدة

80 % نسبة إشغال فنادق البحر الميت والبترا بمناسبة عيد الاستقلال

كييف: الهجوم المضاد مستمر منذ عدة أيام

الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة

الخميس، 25-05-2023 12:26 م

رسالة إلكترونية مزيفة من آبل تقلق مستخدمي آيفون

2023524174547972GW


الوكيل الإخباري - انتشرت مؤخراً عملية احتيال عبر رسالة بالبريد الإلكتروني يدعي مرسلوها أنها من خدمة آيكلاود من آبل، ويحاول لصوص الإنترنت من خلالها الوصول إلى التفاصيل الشخصية لمستخدمي آيفون.

وكما رصده فريق التكنولوجيا في صحيفة ميرور البريطانية، فإن البريد الإلكتروني ينص على "سيتم حذف الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، وأنت بحاجة لاتخاذ إجراء لمنع ذلك".

اضافة اعلان


وبمجرد فتح البريد الإلكتروني، يرى المستخدمون شعار آيكلاود ورسالة تشير إلى أن طريقة الدفع المعتادة قد انتهت صلاحيتها الآن. يتبع ذلك تفاصيل حساب مزيفة والتحذير من أن عدم التحديث قد يؤدي إلى إزالة الصور المخزنة في خدمة الاشتراك الحيوية هذه تلقائياً.


وتضيف الرسالة "بدون مساحة آيكلاود، قد لا تتمكن من تخزين جميع بياناتك وملفاتك في الخدمة". ثم يُطلب من المستخدمين النقر فوق زر لتحديث التفاصيل الخاصة بهم.

 

وتشير صفحة التحديث إلى أنه يحق لك الحصول على مساحة تخزين إضافية على آيكلاود مجاناً بفضل برنامج الولاء. ثم يظهر زر يؤدي النقر عليه إلى سرقة المعلومات الشخصية للمستخدم ليتم استخدامها من قبل المجرمين.


ومثل معظم عمليات الاحتيال، يحتوي هذا التهديد الأخير على الكثير من الإشارات الدالة على أنه مزيف. أولاً، على الرغم من وجود شعار آيكلاود، لا توجد علامة تجارية لشركة آبل في الرسالة. ولا تتضمن الملاحظة أيضاً اسم المستلم مع إضافة المحتالين ببساطة الجزء الأول من عنوان البريد الإلكتروني لمحاولة خداع المستخدمين. وتكشف نقرة سريعة على عنوان المرسل أيضاً على الفور أن البريد الإلكتروني ليس من عنوان Apple.com.

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3707699_202301125351_1

مايكروسوفت تضيف مزايا الذكاء الاصطناعي إلى ويندوز.. اليكم أهمها

83-1

كيف تجعل هاتفك المسروق غير صالح للصوص

2023522225656751Z5

أخيراً.. واتساب يمنح مستخدميه ميزة منتظرة

neeva-ai

انهيار نيفا.. الموقع الذي أراد التغلب على غوغل

P;PP;;P

غرامة بـ1.2 مليار يورو على 'ميتا' لانتهاكها قواعد البيانات في أوروبا

AA1bvkJA

آبل تطلق إصدارات Final Cut Pro الجديدة لآيباد

أخبار متعلقة
20230518111012

'نيويورك تايمز' تطلق أول تطبيق صوتي

هاكرز-مواقع-التواصل

رسالة نصية من كلمتين يستخدمها المحتالون لسرقة بياناتك

20235131846834JZ

8 نقاط يتفوق بها 'بارد' على شات جي بي تي

A_0b46fimage_story

'غوغل' تتيح الاستخدام العام لـ 'بارد' في 180 دولة

image (2)

مايكروسوفت تطرح أداة لربط آيفون بالكمبيوتر