رسالة إلكترونية مزيفة من آبل تقلق مستخدمي آيفون

الوكيل الإخباري - انتشرت مؤخراً عملية احتيال عبر رسالة بالبريد الإلكتروني يدعي مرسلوها أنها من خدمة آيكلاود من آبل، ويحاول لصوص الإنترنت من خلالها الوصول إلى التفاصيل الشخصية لمستخدمي آيفون.



وكما رصده فريق التكنولوجيا في صحيفة ميرور البريطانية، فإن البريد الإلكتروني ينص على "سيتم حذف الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، وأنت بحاجة لاتخاذ إجراء لمنع ذلك".

اضافة اعلان



وبمجرد فتح البريد الإلكتروني، يرى المستخدمون شعار آيكلاود ورسالة تشير إلى أن طريقة الدفع المعتادة قد انتهت صلاحيتها الآن. يتبع ذلك تفاصيل حساب مزيفة والتحذير من أن عدم التحديث قد يؤدي إلى إزالة الصور المخزنة في خدمة الاشتراك الحيوية هذه تلقائياً.



وتضيف الرسالة "بدون مساحة آيكلاود، قد لا تتمكن من تخزين جميع بياناتك وملفاتك في الخدمة". ثم يُطلب من المستخدمين النقر فوق زر لتحديث التفاصيل الخاصة بهم.

وتشير صفحة التحديث إلى أنه يحق لك الحصول على مساحة تخزين إضافية على آيكلاود مجاناً بفضل برنامج الولاء. ثم يظهر زر يؤدي النقر عليه إلى سرقة المعلومات الشخصية للمستخدم ليتم استخدامها من قبل المجرمين.



ومثل معظم عمليات الاحتيال، يحتوي هذا التهديد الأخير على الكثير من الإشارات الدالة على أنه مزيف. أولاً، على الرغم من وجود شعار آيكلاود، لا توجد علامة تجارية لشركة آبل في الرسالة. ولا تتضمن الملاحظة أيضاً اسم المستلم مع إضافة المحتالين ببساطة الجزء الأول من عنوان البريد الإلكتروني لمحاولة خداع المستخدمين. وتكشف نقرة سريعة على عنوان المرسل أيضاً على الفور أن البريد الإلكتروني ليس من عنوان Apple.com.

24