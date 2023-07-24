الإثنين 24-07-2023
الوكيل الاخباري

11.7 مليون دينار دفعها أردنيون عبر أي فواتيركم خلال 3 أشهر

وفاة شاب داخل مسبح في اربد

152 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

بيان من ديوان الخدمة بشأن الوصف الوظيفي لجميع الموظفين

شاهد كيف حالت العناية الإلهية دون وقوع كارثة بوادي عبدون - فيديو

أكثر من 36 ألف مركبة استوردها الأردن في 6 أشهر

الضمان : هذه شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي

وفاة شاب أردني غرقاً في السعودية

بشرى سارّة من التربية لطلبة التوجيهي

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من 2.6% - 4.7% عالميا

الإثنين، 24-07-2023 10:20 ص

رسميا .. تويتر أصبح 'X ' -صورة

ح0ح0ح0ح


الوكيل الإخباري - غيّر موقع التدوين المصغر "تويتر"،  اليوم الاثنين، اسمه وصورته على الحساب الرسمي من العصفور إلى الحرف "X"، كما وضع مالكه، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك الشعار الجديد على صورة حسابه الرسمي.

اضافة اعلان

 

ماذا حدث في "تويتر" ؟

- أصبحت صورة حساب "تويتر" الرسمي على المنصة نفسها عبارة عن الحرف "X" المكتوب بالحرف الأبيض والخلفية السوداء.


- تغير اسم الحساب أيضا إلى الحرف "X"، لكن كلمة "تويتر" بقيت بخط صغير بعد إشارة البريد الإلكتروني @.


- غاب الشعار الذي رافق "تويتر" منذ بداياته، هو العصفور الأبيض اللون والخلفية الزرقاء عن الحساب الذي يتابعه 65 مليون مغرد.


- بعض الحسابات الرسمية الأخرى لـ"تويتر" مثل حساب الأعمال لم تغير حتى صباح الاثنين الشعار القديم. 


- يبدو أن هذا الأمر خطوة أولى على طريق تنفيذ وعد ماسك بتغيير اسم المنصة وشعارها.


- وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، غيّر إيلون ماسك، صورة حسابه على موقع "تويتر"، واضعا الحرف "X" مكان صورته المعتادة لعشرات الملايين من المتابعين.

 



 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
417185_60_1690097037

يوتيوب ترفع قيمة الاشتراك الشهري لخدمة بريميوم

main_image64b6e67ee7e6b

ثريدز مستمر بالسقوط.. وميتا ترد بميزات إضافية

F1loLmaWIAMbSnI

شات جي بي تي بات متوفراً على أندرويد

resize

غوغل تطلق خدمة جديدة

75hez

لماذا تقوم غوغل بحذف بعض الحسابات مع الصور؟

64bb25a4423604132b284f78

أمازون تعتزم بناء منشأة لمعالجة الأقمار الصناعية

أخبار متعلقة
676bbc31-013f-4ef1-8f18-a73e8f9cbbed

إيلون ماسك: انخفاض عائدات الإعلانات في تويتر 50%

197725Image1-775x445_d

موظفون في تويتر يصدمون إيلون ماسك باستخدام ثريدز

1f89d1f3c156f774ece287be8fcc0486

إيلون ماسك يعلن تأسيس شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي

0a046692-c9a5-4e50-8f21-b81623cdf715-30

كيف تحافظ على خصوصية حسابك في تطبيق ثريدز

88

ضربة جديدة من زوكربرغ.. ملاحق إيلون ماسك ينضم إلى ثريدز

20237120223325W1

ماسك يشدد قيود تويتر لمواجهة الذكاء الاصطناعي