رسمياً.. جوجل تغلق هذه الخدمة في حزيران المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية إغلاقها رسمياً، خدمة مدفوعات رقمية خاصة بها يوم 4 حزيران المقبل.

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وأوضحت "جوجل" في بيان رسمي، أن خدمة "جوجل باي" التي تم إبدالها بخدمة "جوجل واليت" ستتوقف عن العمل تماماً في الولايات المتحدة وبعض البلدان بحلول حزيران المقبل.



وكانت "جوجل" قد أبدلت الخدمة في معظم بلدان العالم بـ"جوجل واليت" (محفظة جوجل)، ولكنها كانت لا تزال تعمل في عدد دول من بينها الولايات المتحدة.



وأشارت جوجل إلى أن "جوجل باي" ستكون متاحة فقط في "سنغافورة والهند"؛ بسبب ما وصفته بـ"الاحتياجات الفريدة لهذه الدول" إلى الخدمة.



وأرجعت "جوجل" قرار إيقاف "جوجل باي" إلى رغبتها في تبسيط تطبيقات الدفع الرقمي الخاصة بها.



وقالت الشركة إن "جوجل واليت" ستحل الآن محل "جوجل باي"، وهي تمتلك عدد مستخدمين أكبر بـ5 أضعاف تقريباً في 180 دولة.



ويمكن من خلال هذه الخدمة التعامل مع أكثر من مجرد عمليات الدفع، فبالإضافة إلى بطاقات الائتمان والخصم، فإنه يقوم بتخزين بطاقات النقل ومعرفات الدولة ورخص القيادة ومفاتيح السيارة الافتراضية والمزيد.



