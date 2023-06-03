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السبت، 03-06-2023 11:34 ص

رغم تطور الذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تنهي حياة المساعدة كورتانا

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مايكروسوفت، اليوم السبت، إنهاء الدعم في نظام تشغيل ويندوز للمساعدة الذكية "كورتانا".

وقالت الشركة بحسب رصد موقع "XDA Developers" الإلكتروني إنها لن تدعم "كورتانا" بنسخة تطبيق مستقل بدءاً من وقت لاحق هذا العام.

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ويرى التقرير أن توقف الدعم المباشر للمساعد الذكي لم يكن بالمفاجأة الكبرى، إذ أن مؤتمر الشركة في مايو (أيار) كشف عن نظام "ذكي" جديد آت إلى نظام تشغيل ويندوز باسم "Windows Copilot"، وما يعنيه من دمج المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية لنظام التشغيل، كما للتطبيقات المملوكة من شركة "مايكروسوفت".

 

ويجدر بالتقنيات الجديدة أن تقدم للمستخدم خدمات أوسع وأكبر بكثير من "كورتانا" وتتضمن مميزات تلخيص المحتوى وإعادة كتابة النص وطرح الأسئلة وضبط إعدادات جهاز الكمبيوتر وغير ذلك.
يذكر أن "كورتانا" ظهرت للمرة الأولى على أنظمة ويندوز في 2015، وأتاحت المساعدة الذكية بتعيين التذكيرات وفتح التطبيقات وطرح الأسئلة باستخدام الأوامر الصوتية.

 

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