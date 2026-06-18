رغم ذكائه.. GPT-5 يعاني من مشكلة التركيز

وأشارت النتائج إلى أن النماذج تميل مع استمرار المهمة إلى العودة للاستجابات التلقائية بدلاً من الالتزام بالتعليمات الأصلية، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في الأداء.
ويرى الباحثون أن هذه النتائج تكشف أحد أبرز التحديات الحالية للذكاء الاصطناعي، رغم قدراته المتقدمة في تحليل البيانات وكتابة النصوص والبرمجة، وتؤكد أهمية فهم نقاط ضعفه بالتوازي مع تطويره وتوسيع استخداماته.
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