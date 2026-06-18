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رغم ذكائه.. GPT-5 يعاني من مشكلة التركيز

بثب
تعبيرية
 
الخميس، 18-06-2026 10:20 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة علمية حديثة أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل GPT-5 وGemini 2.5 وClaude Opus 4.1، تواجه صعوبة في الحفاظ على التركيز عند التعامل مع مهام طويلة ومعقدة.

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واعتمد الباحثون على "اختبار ستروب" الشهير لقياس القدرة على مقاومة المشتتات، حيث أظهرت النماذج أداءً قوياً في المهام القصيرة، لكنها شهدت تراجعاً ملحوظاً في الدقة كلما زاد عدد العناصر المطلوب معالجتها.


وأشارت النتائج إلى أن النماذج تميل مع استمرار المهمة إلى العودة للاستجابات التلقائية بدلاً من الالتزام بالتعليمات الأصلية، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في الأداء.


ويرى الباحثون أن هذه النتائج تكشف أحد أبرز التحديات الحالية للذكاء الاصطناعي، رغم قدراته المتقدمة في تحليل البيانات وكتابة النصوص والبرمجة، وتؤكد أهمية فهم نقاط ضعفه بالتوازي مع تطويره وتوسيع استخداماته.

 
 


gnews

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