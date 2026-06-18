رغم ذكائه.. GPT-5 يعاني من مشكلة التركيز

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية حديثة أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل GPT-5 وGemini 2.5 وClaude Opus 4.1، تواجه صعوبة في الحفاظ على التركيز عند التعامل مع مهام طويلة ومعقدة.

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واعتمد الباحثون على "اختبار ستروب" الشهير لقياس القدرة على مقاومة المشتتات، حيث أظهرت النماذج أداءً قوياً في المهام القصيرة، لكنها شهدت تراجعاً ملحوظاً في الدقة كلما زاد عدد العناصر المطلوب معالجتها.



وأشارت النتائج إلى أن النماذج تميل مع استمرار المهمة إلى العودة للاستجابات التلقائية بدلاً من الالتزام بالتعليمات الأصلية، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في الأداء.