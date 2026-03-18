الأربعاء 2026-03-18 02:23 م

رغم فائدتها الكبيرة.. لماذا تخلت شركات الهواتف عن هذه الخصائص؟

تعبيرية
 
الأربعاء، 18-03-2026 11:44 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد تقرير تقني بأن التطور المتسارع في صناعة الهواتف الذكية أدى إلى تخلي الشركات المصنعة لنظام "أندرويد" عن عدة مزايا كانت تعتبر أساسية، رغم فوائدها العملية الكبيرة للمستخدمين.اضافة اعلان


وتصدرت هذه المزايا البطاريات القابلة للإزالة، التي كانت تتيح للمستخدم استبدال البطارية بسهولة دون الحاجة لمراكز صيانة، تلاها منفذ سماعات الرأس (3.5 ملم) الذي اختفى لصالح السماعات اللاسلكية، مما أجبر المستخدمين على الاعتماد على المحولات أو تقنية البلوتوث.

كما شملت القائمة فتحة بطاقة الذاكرة الخارجية (MicroSD)، حيث اتجهت الشركات لزيادة مساحات التخزين الداخلية بأسعار أعلى، إضافة إلى اختفاء ضوء التنبيهات (LED) الذي كان يمنح المستخدم إشارة بصرية عن الرسائل الفائتة دون الحاجة لفتح الشاشة، وأخيراً مستشعر الأشعة تحت الحمراء (IR Blaster) الذي كان يحول الهاتف إلى جهاز تحكم عن بُعد للأجهزة المنزلية.

وخلص التقرير إلى أن غياب هذه المزايا يأتي في إطار سعي الشركات لتقديم تصميمات أنحف وأكثر مقاومة للماء، وتعزيز مبيعات الملحقات الإضافية.
 
 


