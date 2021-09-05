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الأحد، 05-09-2021 12:48 م

روبلوكس تجلب الدردشة الصوتية إلى منصتها

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الوكيل الإخباري - أعلنت منصة روبلوكس أنها تتخذ خطواتها الأولى نحو مستقبل الاتصال في ميتافيرس عبر تقديم الدردشة الصوتية.

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ويأتي ذلك من خلال فتح ميزة تسميها الصوت المكاني Spatial Voice لاختيار المطورين في نسخة تجريبية مخصصة للمدعوين فقط.

وقالت المنصة: يبدأ صناع محتوى روبلوكس باختبار تطوير التجارب باستخدام Spatial Voice حيث يمكن أن تحدث المحادثات بطريقة واقعية، مما يعكس كيفية استماعنا واستجابة للعالم من حولنا كل يوم.

وبناءً على هذا الوصف المحدود، يبدو أن Spatial Voice تحاول عكس الطريقة التي تحمل بها الأصوات في العالم الحقيقي وتتطلب منك أن تكون قريبًا من لاعب آخر للتحدث معه.


وتثير إضافة دردشة صوتية من أي نوع إلى المنصة مخاوف بشأن كيفية قيام الشركة بإدارة المحادثات، لا سيما بالنظر إلى الشعبية الهائلة التي تتمتع بها المنصة مع الأطفال.


ولكن المنصة تخطط لطرح الميزة ببطء، مما يتيح الوصول أولاً إلى 5000 مطور وجميعهم يكونون بعمر 13 عامًا أو أكبر. وقد لا تمنح الشركة حق الوصول للأطفال.


وقالت المنصة: أعتقد أننا نريد أن نأخذ الأمر ببطء ونريد أن نتعلم بينما نمر به وقد نبدأ بالمطورين. ومن المحتمل أن نتوجه بعد ذلك إلى جمهور يزيد عمره عن 13 عامًا ونتوقف هناك لفترة من الوقت حتى نفهم بالضبط ما يحصل قبل أن نقرر ما إذا كنا نفتحها للجمهور الأصغر سنًا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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