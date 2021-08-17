روبلوكس تريد السيطرة على ميتافيرس

الوكيل الإخباري - أصدرت روبلوكس، منصة الألعاب التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال الصغار، النتائج المالية وجاءت إيرادات الشركة في الربع الثاني دون التوقعات.

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وتبلغ قيمة المنصة الآن في السوق نحو 45 مليار دولار، مما يجعلها أكثر قيمة من عملاق ألعاب الفيديو التقليدية Electronic Arts.



واعتبارًا من شهر مايو، قالت الشركة إن لديها 43 مليون مستخدم نشط يوميًا، بزيادة 28 في المئة عن العام الماضي وقالت الشركة إن هذا الرقم ارتفع إلى 43.2 مليون بنهاية الربع الثاني.

وكلما زاد عدد مستخدمي المنصة، زادت الأموال التي تجنيها الشركة من بيع عملتها الافتراضية Robux، التي يمكن استخدامها في عمليات الشراء داخل اللعبة وتأخذ الشركة جزء من إيرادات Robux وتشارك الباقي مع مطوري الألعاب.



واستحوذت الشركة على عالم الألعاب بشكل كبير لأنها ليست مجرد لعبة واحدة في حد ذاتها. وبدلاً من ذلك، إنها منصة بها ملايين الألعاب التي ينشئها المستخدمون.



كما أنها رائدة في ما يسمى ميتافيرس، وهي فكرة أن المزيد والمزيد من الناس يتفاعلون مع المحتوى الافتراضي في عالم عبر الإنترنت.



علاوة على ذلك تمتلك كل من فيسبوك ومايكروسوفت و Epic Games خططًا طموحة بشأن ميتافيرس.

ولكن يبدو أن Roblox لديها طموحات أكبر إذ أعلنت الشركة أنها تشتري شركة ناشئة تسمى Guilded، التي تطور أدوات بناء مجتمع الألعاب مثل الدردشة الصوتية والمرئية بالإضافة إلى تطبيقات التقويم والجدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Roblox في بيان صحفي: يتمتع فريق Guilded بشغف واضح لتمكين المجتمعات لديهم فريق رائع وتكنولوجيا رائعة نحن متحمسون جدًا لمساعدتهم على الاستمرار في طريقهم.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



