"روبلوكس" تُطلق خاصية جديدة لحماية الاطفال المستخدمين اعتباراً من حزيران المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "روبلوكس" عن إطلاق نظام حسابات جديد مُصنّف حسب الفئات العمرية، في خطوة تستهدف تعزيز سلامة المستخدمين الصغار وتوسيع نطاق الرقابة الأبوية على منصتها.





وأوضحت الشركة أن التحديث يتضمن طرح حسابين جديدين بدءًا من يونيو المقبل، هما "روبلوكس كيدز" للأطفال من 5 إلى 8 سنوات، و"روبلوكس سيليكت" للمستخدمين من 9 إلى 15 عامًا، بحيث يتم ضبط المحتوى وإعدادات التواصل تلقائيًّا بما يتناسب مع عمر كل فئة.



ويعتمد النظام الجديد على تقييد الوصول إلى الألعاب وفق تصنيفات محددة، بعد خضوعها لعملية تقييم متعددة تشمل التحقق من هوية المطورين، وتحليل تفاعل المستخدمين، إلى جانب تصنيف مستوى نضج المحتوى. كما تُعطّل خاصية التواصل افتراضيًّا في حسابات الأطفال، فيما تبقى محدودة وقابلة للتحكم في الفئة الكبرى.



ويأتي هذا التحديث استكمالًا لإجراءات سابقة، من بينها اعتماد تقنية التحقق من العمر عبر التعرف على الوجه، في إطار سعي الشركة إلى رفع مستوى الأمان على المنصة.



وبموجب النظام الجديد، سيتم تحديث الحسابات تلقائيًّا مع تقدم المستخدم في العمر، حيث ينتقل من "روبلوكس كيدز" إلى "روبلوكس سيليكت" عند بلوغ 9 سنوات، ثم إلى الحساب العادي عند سن 16 عامًا، دون الحاجة إلى تدخل يدوي.



وفي سياق متصل، وسّعت الشركة أدوات الرقابة الأبوية، لتشمل التحكم في وقت الاستخدام، وإدارة إعدادات التواصل، وتحديد حدود الإنفاق، إلى جانب إمكانية حظر ألعاب معينة أو الموافقة على أخرى بشكل فردي، مع توفير شفافية أكبر للأهالي حول نشاط أبنائهم داخل المنصة.





كما تعتزم "روبلوكس" اعتماد نظام التصنيف العالمي (IARC) لاحقًا هذا العام، لتقديم تقييمات محتوى أكثر دقة وملاءمة لمختلف البيئات الثقافية.



وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها المستمرة لبناء بيئة رقمية آمنة، توازن بين الترفيه وحماية المستخدمين، وتمنح أولياء الأمور أدوات أكثر فاعلية لمتابعة تجربة أطفالهم.



