السبت 05-12-2020
الوكيل الاخباري

شاهد إنقاذ شخصين حاصرتهما مياه السيول بالزرقاء

مطالبة جديدة بتأجيل أقساط القروض

شاهد بالفيديو مركبة تغرق في شوارع عمان

تنبيه هام للسائقين بسبب الاحوال الجوية

توضيح هام من التربية بشأن طلبة المدارس

الاحتلال يستدعي معلمة أثناء خروجها من الأقصى

انقلاب واضح على حالة الطقس في اليومين القادمين

المانيا تسجل 483 وفاة بكورونا وبلجيكا 109 وفيات

موظفو شركة خاصة لم يتقاضوا رواتبهم منذ عام في عمان

أهمها الحظر الشامل .. قرارات مصيرية هامة قريبا

السبت، 05-12-2020 02:01 م

روبوتات تنظيف المنازل قد تستغل للتجسس على أصحابها!

Robot


الوكيل الاخباري - حذرت مجموعة من الباحثين والخبراء التقنيين يقودها الأستاذ المساعد في علوم الحوسبة بجامعة ماريلاند، نيروبام روي، من أن ربوتات التنظيف المنزلية قد تستغل للتجسس على أصحاب المنازل.

اضافة اعلان

وأشار  الخبراء إلى أنهم توصلوا إلى هذه لاستنتاجات أثناء دراسة أجروها للتحقق من سلامة تقنيات هذا النوع من الأدوات الكهربائية المنزلية، وخلال الدراسة تبين لهم أن هذه الآلات تعتمد في حركتها داخل المنازل أو الغرف على أشعة الليزر التي تنعكس عن الأشياء لتحدد بذلك اتجاهها ولا ترتطم بأي سطح، لكن حزم هذه الأشعة تتأثر بالموجات الصوتية المحيطة بها ما قد يتسبب بتغيير طفيف في حزمها المنعكسة.


وبناء على هذه المعطيات تمكن الخبراء من تطوير خوارزميات رقمية أطلق عليها اسم LidarPhone، ويمكن لهذه الخوارزميات معالجات البيانات والأصوات التي قد تحيط بأماكن تلك الروبوتات، ولها القدرة حتى على معالجة الأصوات الناجمة عن الكلام البشري بدقة 90% تقريبا.


ويعتقد القائمون على الدراسة أن مثل هذه النوع من الخوارزميات قد يستغل من قبل البعض لتحويل المكانس الروبوتية الكهربائية إلى أدوات للتجسس على المستخدمين في المنازل أو المكاتب أو الشركات أو غيرها من الأماكن.

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
YouTube-Logo

خاصية جديدة في يوتيوب: فكّر جيدا قبل النشر

New-Carnegie-Mellon-IoT-Privacy-Assistant-App-Empowers-Users-to-“Manage”-Ubiquitous-Data-Collection

ضد التجسس .. تطبيق ينبه المستخدمين بأنهم مراقبون ويتم تجميع بيانات عنهم

fingerprints-featured-1

تطوير تقنية لإرسال المعلومات مباشرة عبر بصمة الأصابع - فيديو

https___specials-images.forbesimg.com_imageserve_1209215905_0x0

فيسبوك تعتزم إزالة الادعاءات بشأن لقاحات كورونا

36399024-9013977-image-a-55_1606999313681

اثنان في واحد .. ابتكار قناع يطهر الهواء ويحمي من كاميرات المراقبة

10-1

مؤسس تيليغرام يقول إن 3 مليارات دولار لم تجعله سعيدا

أخبار متعلقة
_107001066_052590933-1

6 خطوات لاكتشاف تطبيقات أندرويد التي تتجسس عليك - صور