روبوت موسيقي يذهل لجنة التحكيم في الصين

الوكيل الإخباري- فاز فريق مختبر الروبوتات الشبابي التابع لـ ITMO "معهد البصريات والميكانيكا في بطرسبرغ"، بالمركز الأول، في تحدي الروبوتات الدولي 2023 الذي استضافته الصين مؤخراً، إذ أذهل عزف الروبوت الروسي لجنة التحكيم، بأدائه للعديد من المقطوعات الموسيقية.



وقد أصبح الروبوت الذي يسمى Robert Robotecky، الأفضل بين الروبوتات الأخرى في فئة Free Style Senior، بعد أن قام بأداء أغنيات "كاتيوشا" و"أمسيات ضواحي موسكو" و"تحت سماء باريس" الروسية، واقفاً على جيروسكوتر.



ولم يكن أمام هيئة التحكيم سوى منح الروبوت الميدالية الذهبية لبراعة أدائه في العزف والموسيقى، واستغرق تدريب الروبوتات لعزف المقطوعات الشهيرة، أكثر من 6 أشهر، حتى نجح الفريق في تعليم الروبوتات الخاصة بهم أداء الموسيقى من ملفاتMIDI، وبالتالي زيادة ذخيرتهم الموسيقية.

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