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روبوت يفقد السيطرة ويهاجم زملاءه - فيديو

er
تعبيرية
 
الأحد، 05-07-2026 10:15 ص

الوكيل الإخباري-   في مشهد يجمع بين الرعب والكوميديا، خرج روبوت بشري من شركة يوني تري عن السيطرة، حيث بدأ هجومًا عشوائيًا على زملائه بركلات سريعة ومعدنية، ما أثار حالة من الذعر داخل موقع العمل.

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وأظهر مقطع متداول أن الروبوت واصل حركات قتالية تشبه الكونغ فو، قبل أن يتوقف فجأة ويتخذ وضعية قتالية احترافية، في تحول مفاجئ حوّل الموقف إلى مشهد أقرب للكوميديا.


ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر بعض المستخدمين من الفكرة، فيما اعتبره آخرون دليلًا على أن الذكاء الاصطناعي لا يزال غير قابل للسيطرة الكاملة.


ويعيد الحادث إلى الواجهة حوادث سابقة لروبوتات في مختبرات وشركات تكنولوجية، من بينها تعطل روبوت أوبتيموس التابع لـ تسلا وحوادث في أنظمة روبوتية بمستودعات شحن، ما يسلط الضوء على التحديات الأمنية في دمج الروبوتات مع بيئات العمل البشرية.

 

 
 


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