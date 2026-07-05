روبوت يفقد السيطرة ويهاجم زملاءه - فيديو

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر بعض المستخدمين من الفكرة، فيما اعتبره آخرون دليلًا على أن الذكاء الاصطناعي لا يزال غير قابل للسيطرة الكاملة.
ويعيد الحادث إلى الواجهة حوادث سابقة لروبوتات في مختبرات وشركات تكنولوجية، من بينها تعطل روبوت أوبتيموس التابع لـ تسلا وحوادث في أنظمة روبوتية بمستودعات شحن، ما يسلط الضوء على التحديات الأمنية في دمج الروبوتات مع بيئات العمل البشرية.
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