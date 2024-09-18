روبوت يمشي وراء صاحبه لحمل أغراضه

الوكيل الإخباري- حظي روبوت صغير على شكل طاولة بإعجاب واسع عبر الإنترنت، وتداولت حسابات عدة مقاطع ومعلومات عنه، بعد أن ظهر وهو يتبع صاحبه ويحمل له القهوة والكتب ويعود إلى مكانه.

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ابتكر غيوم دي كاربنتير، مبرمج هذه الطاولة ذات الـ12 قائمًا، والتي تشبه السلطعون في حركتها، باستخدام الخوارزميات بدلاً من التصميم اليدوي، وفقًا لموقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".



ووفقًا لصانعها، يشغل محركان قوائم الطاولة، ويتحكمان فيها عبر أعمدة مرفقية، مما يسمح للطاولة بالتحرك والدوران بسلاسة مثل الدبابة.



وساعد برنامج Autodesk Fusion 360 في تحسين التصميم، الذي يتضمن "بطنًا" مركزيًا لإيواء الإلكترونيات والمحركات والبطارية.



حول المصمم تصميمه ثلاثي الأبعاد إلى طاولة مادية باستخدام جهاز توجيه CNC ثلاثي المحاور لتحقيق الدقة. سمحت له الآلات ذات التحكم الرقمي بالحاسوب بإنتاج اثني عشر قطعة خشبية متطابقة بسهولة، وهو أمر بالغ الأهمية للهيكل ذي الاثني عشر قائمًا.



نظرًا لقيود التحكم الرقمي بالحاسوب ثلاثي المحاور، صمم دي كاربنتير أجزاء القوائم لتكون مصنوعة من ثلاث صفائح من الخيزران المصفح، عُولجت رقميًا بشكل منفصل وتم لصقها معًا. عالج أكثر من 100 قطعة خيزران باستخدام التحكم الرقمي بالحاسوب، ثم صنفرها وطلاها وجمعها بمحامل كروية وأعمدة فولاذية.



ووفقًا لصانعها، منذ أن أصبح منشوره عن الطاولة علنيًا وانتشر عبر شبكات التواصل، استفسر الكثيرون عن الحصول على واحدة. قال دي كاربنتير في منشور على مدونته: "قررت إصدار Carpentopod كحق عام، لذا إذا كانت لديك المهارات، فلا تتردد في استخدام التفاصيل أدناه لبناء مجموعة القوائم."