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الأحد، 23-06-2024 03:19 م

روسيا.. ابتكار بطارية خفيفة جدا للمركبات الفضائية

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الوكيل الإخباري- ابتكر متخصصون من معهد الدفع الكهربائي التابع لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا بطارية لمركبة "أوريول" الفضائية المأهولة، تزن 30 كغ فقط.

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ويشير المكتب الإعلامي للمعهد إلى أن هذه البطارية خفيفة مقارنة بالمعيار المعتاد البالغ 43 كغ.


ويضيف: "تتفوق البطارية الجديدة على نظائرها التي تنتجها شركة سبيس إكس بنسبة 10 بالمئة.

 

ويؤكد المبتكرون أن انخفاض الكتلة لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على متانة البطارية وقدرتها، ولكنه ساهم في التخفيض الإجمالي لكتلة المركبة الفضائية، وقد صُممت هذه البطارية لأربع رحلات فضائية على الأقل مع إعادة الشحن بعد كل منها".


وتجدر الإشارة إلى أن المركبة "أوريول" مخصصة لنقل رواد الفضاء والبضائع إلى المحطة الفضائية، وأدرجت في برنامج القمر الروسي، ويجب أن تحل محل مركبات "سويوز".


ووفقًا للمصممين، يمكن أن تبقى المركبة ملتحمة بالمحطة الفضائية مدة عام، ولمدة 180 يومًا ملتحمة بالمحطة القمرية. ويمكنها التحليق ذاتيًا مدة 30 يومًا، والنسخة القمرية 10 أيام.




RT

 




 

 


 

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