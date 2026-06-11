الخميس 2026-06-11 11:29 م

روسيا ترفع الحظر عن Roblox

Roblox
Roblox
 
الخميس، 11-06-2026 10:00 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية رفع الحظر المفروض على منصة الألعاب الشهيرة Roblox، بعد تأكيد التزامها بالتشريعات الروسية ومتطلبات حماية المستخدمين.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان إن المنصة أصبحت متاحة مجدداً للمستخدمين في جميع أنحاء روسيا، مشيرة إلى أن الشركة التزمت بمواصلة مكافحة المحتوى غير الملائم وتعزيز إجراءات السلامة على المنصة.

وأضافت أن Roblox طبّقت مجموعة من التدابير الإضافية لحماية الأطفال، من بينها إطلاق آلية لتقييد الوصول إلى الألعاب وفق الفئات العمرية.

وكانت الهيئة الاتحادية الروسية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (Roskomnadzor) قد فرضت قيوداً على الوصول إلى المنصة اعتباراً من 3 ديسمبر 2025، قبل أن تعلن، بالتعاون مع وزارة التنمية الرقمية، تلقيها ضمانات من الشركة بالالتزام بالقوانين الروسية، ما مهّد لرفع الحظر عنها.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن خدمات الإنترنت والتطبيقات الأجنبية يمكنها العمل مجدداً في روسيا إذا التزمت بالقوانين المحلية، معتبراً أن قضية Roblox تمثل مثالاً على إمكانية عودة المنصات الأجنبية عند الامتثال للمتطلبات القانوني
 
 


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