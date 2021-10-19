روسيا تلاحق جوجل بالعقوبات

الوكيل الإخباري - قالت روسيا إنها تسعى هذا الشهر لتغريم شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل بنسبة مئوية من مبيعاتها السنوية في روسيا لفشلها المتكرر في حذف المحتوى الذي يعتبر غير قانوني، وهو أقوى جهد تبذله موسكو حتى الآن لكبح جماح شركات التكنولوجيا الأجنبية.





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وقالت منظمة الاتصالات روسكومنادزور Roskomnadzor إن جوجل فشلت في دفع 32.5 مليون روبل (458100 دولار) كغرامات تم فرضها حتى الآن هذا العام وإنها تطلب الآن غرامة تتراوح بين 5 و 20 في المئة من مبيعات جوجل الروسية، التي قد تصل إلى 240 مليون دولار.





وصعدت روسيا من ضغوطها على شركات التكنولوجيا الأجنبية في الوقت الذي تسعى فيه إلى فرض سيطرة أكبر على الإنترنت في البلاد.





وأدى ذلك إلى إبطاء سرعة منصة تويتر منذ شهر مارس. كما فرضت بشكل روتيني غرامات على الآخرين بسبب انتهاكات المحتوى.



واتهم نشطاء المعارضة شركات جوجل وآبل بالخضوع لضغوط الكرملين بعد أن أزالوا تطبيق التصويت التكتيكي المناهض للحكومة من متاجرهم.



وقالت روسكومنادزور في شهر أكتوبر إنها تطلب من المحكمة فرض غرامة على شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك. مستشهدة بالتشريع الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين في شهر ديسمبر 2020.



وقالت روسكومنادزور في تعليقات عبر البريد الإلكتروني لوكالة رويترز: نرفع قضية مماثلة في شهر أكتوبر ضد جوجل. مشيرة إلى أن الشركة تمتلك أيضا موقع يوتيوب لاستضافة الفيديو.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

