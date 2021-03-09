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الثلاثاء، 09-03-2021 04:12 م

روسيا والصين توقعان مذكرة حول إنشاء محطة قمرية علمية مشتركة

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الوكيل الاخباري - وقع رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، ورئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) تشانغ كيجيان مذكرة تعاون نيابة عن حكومتي روسيا والصين بشأن إنشاء محطة قمرية علمية دولية، وفقًا لموقع "روس كوسموس" الإلكتروني.

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ستعمل "روس كوسموس" وإدارة الفضاء الوطنية الصينية، وفق مبادئ التوزيع المتكافئ للحقوق والالتزامات، على تعزيز التعاون لإنشاء محطة قمرية علمية دولية مع وصول مفتوح لجميع البلدان المهتمة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز التعاون البحثي وتعزيز الاستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية لصالح البشرية جمعاء".


المحطة القمرية العلمية الدولية عبارة عن مجمع من مرافق البحث التجريبية التي تم إنشاؤها على سطح القمر وفي مداره، وهي مصممة لإجراء أعمال بحثية متعددة التخصصات ومتعددة الأغراض، بما في ذلك استكشاف واستخدام ورصد القمر، والتجارب البحثية الأساسية والتحقق التكنولوجي مع إمكانية التشغيل الآلي على المدى الطويل.


في إطار هذا المشروع، ستعمل روسيا والصين بشكل مشترك على تطوير خطة لإنشاء محطة قمرية، وستتفاعل أيضًا عن كثب في تخطيط وتبرير وتصميم وتطوير وتنفيذ وتشغيل مشروع لإنشاء محطة، بما في ذلك عرضها على المجتمع العالمي، وفقا للموقع.

 

سبوتنيك

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