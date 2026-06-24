زوكربيرغ يراهن على أسواق التنبؤ

وبحسب التقرير، حصل المشروع على موافقة زوكربيرغ، وسيعمل كتطبيق مستقل مع إمكانية الاستفادة من منصات ميتا المختلفة لجذب المستخدمين وزيادة التفاعل. ولا يزال المشروع في مرحلة تجريبية، لكنه يُعد من أولويات الشركة.
وستعتمد النسخة الأولية على نظام نقاط بدلاً من الأموال الحقيقية، حيث يكسب المستخدمون نقاطًا مقابل التنبؤ الصحيح بنتائج الأحداث المختلفة، مع احتمال إضافة المعاملات المالية في مراحل لاحقة.
ويأتي هذا التوجه في ظل النمو السريع لقطاع أسواق التنبؤ، الذي جذب اهتمام شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم استمرار الجدل القانوني والتنظيمي المحيط به في الولايات المتحدة.
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