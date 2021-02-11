الخميس 11-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تحديث جديد للعاصفة الثلجية التي ستؤثر على المملكة

الصحة تطرح عطاءً لشراء مطاعيم كورونا

أمين عمان يصدر قرارات لمواجهة كورونا في الأمانة

التعليم العالي لـ الوكيل : هذه السيناريوهات لدوام الجامعات

أمانة عمان لـ الوكيل : الاعتداء على مرافق مشروع الباص السريع مرفوض تماماً

الصحة لـ الوكيل : لا قرار بإلزامية أخذ لقاح كورونا

وزير الصحة : ندرس القرارات بجدية بعد ارتفاع إصابات كورونا

العقبة .. حريق منزل و4 إصابات

أسعار الذهب الخميس 11/2/2021

فصل الكهرباء عن مناطق بإربد الجمعة

الخميس، 11-02-2021 01:32 م

زيادة عدد مستخدمي تويتر بعد حظر ترامب

2020_5_21_16_3_30_396


الوكيل الإخباري _ ارتفع عدد مستخدمي تويتر إلى 192 مليون بنهاية عام 2020، واستمر الرقم في الارتفاع في يناير من العام الحالي الشهر الذي تم فيه حظر الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب بعد اتهامه بنشر محتوى يساعد على العنف.


حيث لم يوضح تويتر رقماً محدداً للاستخدام اليومي للتطبيق خلال شهر يناير الماضي، الا انه وصف النمو اليومي للمستخدمين بأنه "أعلى من المتوسط التاريخي للسنوات الأربع الماضية".


وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دروسي "نحن منصة من الواضح أنها أكبر بكثير من أي موضوع او حساب واحد"، دون أن يحدد ما هو الحساب الذي يقصده.

اضافة اعلان
 

مضيفاً:" تم تقديم تفاصيل الاستخدام في إصدار أرباح تويتر للربع الأخير من العام الماضي والذي يبدأ من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2020".


المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ماسنجر-الفيس-بوك-اخر-اصدار-780x470

طريقة لحذف رسائل الماسنجر دفعة واحدة

medium_2021-02-11-49e08404b6

رسميا.. الهند تختبر تطبيق Sandes كـ بديل حكومي عن واتساب

_109625646_twitter_logo_whiteonblue

تويتر يرفض أوامر الهند بحظر 1178 حسابًا

qualcomm-snapdragon-x65-10-gigabit-5g

كوالكوم تعلن عن أول مودم 5G بسرعة 10 جيجابت في الثانية

dc-cover-dguk8hqsms9jhbplra8p31jh37-20160304212104.medi_

ميزة في واتسآب لإخفاء جميع رسائلك الخاصة

202002120359405940

تحافظ على خصوصيتك.. 3 ميزات في فيسبوك لا يعرفها الكثيرون

أخبار متعلقة
_109625646_twitter_logo_whiteonblue

تويتر يرفض أوامر الهند بحظر 1178 حسابًا

1601126246blobid0

هل يفرض تطبيق تويتر رسوما على بعض خدماته؟

_109625646_twitter_logo_whiteonblue

خطوات تضمين تغريدة على موقع ويب باستخدام أداة تويتر

thumbs_b_c_74da56eb360232f0002851e478b0d840

تويتر يعمل على دمج النشرات الإخبارية عبر منصته

skynews-twitter-hacker_4910922

تويتر يعلق حساب المؤيد المخلص لترامب نهائيا

5a857523-53b3-405f-9492-2628ed6a7b64_16x9_1200x676

تويتر يطرح ميزة جديدة لمحاربة الأخبار الكاذبة