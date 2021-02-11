زيادة عدد مستخدمي تويتر بعد حظر ترامب

الوكيل الإخباري _ ارتفع عدد مستخدمي تويتر إلى 192 مليون بنهاية عام 2020، واستمر الرقم في الارتفاع في يناير من العام الحالي الشهر الذي تم فيه حظر الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب بعد اتهامه بنشر محتوى يساعد على العنف.





حيث لم يوضح تويتر رقماً محدداً للاستخدام اليومي للتطبيق خلال شهر يناير الماضي، الا انه وصف النمو اليومي للمستخدمين بأنه "أعلى من المتوسط التاريخي للسنوات الأربع الماضية".





وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دروسي "نحن منصة من الواضح أنها أكبر بكثير من أي موضوع او حساب واحد"، دون أن يحدد ما هو الحساب الذي يقصده.

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مضيفاً:" تم تقديم تفاصيل الاستخدام في إصدار أرباح تويتر للربع الأخير من العام الماضي والذي يبدأ من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2020".





المصدر : صدى البلد



