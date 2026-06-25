سابقة قانونية.. الذكاء الاصطناعي يكسب معركة قضائية

واستعانت مستشارة موارد بشرية بشركة "غارفيلد إيه آي" البريطانية لاسترداد دين بقيمة 7 آلاف جنيه إسترليني، حيث تولى النظام إعداد الملف القانوني والوثائق والردود اللازمة قبل المحاكمة.
وانتهت القضية بحكم لصالح المدعية، فيما وصف مؤسسو الشركة الأمر بأنه خطوة مهمة لتسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل تكاليف التقاضي، مع التأكيد على أن المرافعة أمام المحكمة تبقى دورًا بشريًا أساسيًا.
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