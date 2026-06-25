الخميس 2026-06-25 02:44 م

سابقة قانونية.. الذكاء الاصطناعي يكسب معركة قضائية

ثص
تعبيرية
 
الخميس، 25-06-2026 01:21 م
الوكيل الإخباري-   فازت شركة محاماة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بقضية أمام محكمة إنجليزية، في سابقة قانونية لافتة يُعتقد أنها من أوائل الحالات التي يتولى فيها الذكاء الاصطناعي إعداد دعوى تنتهي بحكم لصالح المدعية.اضافة اعلان


واستعانت مستشارة موارد بشرية بشركة "غارفيلد إيه آي" البريطانية لاسترداد دين بقيمة 7 آلاف جنيه إسترليني، حيث تولى النظام إعداد الملف القانوني والوثائق والردود اللازمة قبل المحاكمة.

وانتهت القضية بحكم لصالح المدعية، فيما وصف مؤسسو الشركة الأمر بأنه خطوة مهمة لتسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل تكاليف التقاضي، مع التأكيد على أن المرافعة أمام المحكمة تبقى دورًا بشريًا أساسيًا.
 
 


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