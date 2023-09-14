ساعة آبل الجديدة .. سعر البيع واهم الميزات

الوكيل الإخباري- كشفت شركة "أبل" النقاب عن أحدث منتجاتها، الثلاثاء، حيث أطلقت 4 هواتف جديدة إضافة إلى ساعتين ذكيتين.

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حيث تتميز ساعة "أبل ووتش سيريز 9" ببطارية تدوم 24 ساعة، وبدقة تفوق الجيل السابق بـ25 ضعفا، وبمعالج S9 بأداء أفضل بنسبة 30 بالمئة، إضافة إلى تحسينات أخرى.

كما تتمتع ساعة "آبل" الجديدة بميزة "فايند ماي آيفون" الأفضل والمحسنة، بدلا من مجرد اختبار اتصال الجهاز، حيث ستكون الساعة الجديدة قادرة على توجيه صاحبها إلى المكان الذي ترك فيه جهاز "آيفون" بالضبط.



أما الإصدار الثاني من ساعة "ألترا" (ULTRA)، فيأتي بمعالج S9 وبطارية تدوم 36 ساعة بالوضع العادي و72 ساعة بوضع توفير الطاقة.



ويبدأ سعر بيع ساعات آبل من 799 وتطرح في الاسواق العالمية بعد تاريخ 22 ايلول الحالي





سكاي نيوز عربية