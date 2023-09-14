الخميس 14-09-2023
الوكيل الاخباري

وزير الصحة: أمراض القلب في ازدياد متسارع بسبب التدخين والسكري

وفاة عامل وافد وإصابة آخر بانهيار حفرة في الرمثا

عالم بيئي مصري: الأرض دخلت مرحلة الغليان

2570 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد" يحصل على جائزتين

مديرية المنافسة بوزارة الصناعة تتعامل مع 26 قضية منذ بداية العام

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

"الأغذية العالمي" يُقدم دراسة تبين تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن

الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة بذريعة الأعياد اليهودية

التربية: التسرب المدرسي أخطر ما تواجهه العملية التعليمية

الخميس، 14-09-2023 09:34 ص

ساعة آبل الجديدة .. سعر البيع واهم الميزات

AP6245443132186784-1694541535


الوكيل الإخباري- كشفت شركة "أبل" النقاب عن أحدث منتجاتها، الثلاثاء، حيث أطلقت 4 هواتف جديدة إضافة إلى ساعتين ذكيتين.

اضافة اعلان

 

حيث تتميز ساعة "أبل ووتش سيريز 9" ببطارية تدوم 24 ساعة، وبدقة تفوق الجيل السابق بـ25 ضعفا، وبمعالج S9 بأداء أفضل بنسبة 30 بالمئة، إضافة إلى تحسينات أخرى.

 

كما تتمتع ساعة "آبل" الجديدة بميزة "فايند ماي آيفون" الأفضل والمحسنة، بدلا من مجرد اختبار اتصال الجهاز، حيث ستكون الساعة الجديدة قادرة على توجيه صاحبها إلى المكان الذي ترك فيه جهاز "آيفون" بالضبط.

أما الإصدار الثاني من ساعة "ألترا" (ULTRA)، فيأتي بمعالج S9 وبطارية تدوم 36 ساعة بالوضع العادي و72 ساعة بوضع توفير الطاقة.

 

ويبدأ سعر بيع ساعات آبل من 799 وتطرح  في الاسواق العالمية بعد تاريخ 22 ايلول الحالي

 


سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
202391322719961Z1

تتعلق بالموقع .. ميزة مرتقبة بـ آيفون 15

6501b65c4236042fe7700a0c

"ثريدز" تحظر جميع عمليات البحث عن "فيروس كورونا"

الإنترنت

دراسة : ثلث سكان العالم محرومون من الانترنت

586

تغيّر كبير.. كشف سر حول تصنيع آيفون 15

dd_size__cehthjm7sxqq_xlarge

بعد اصدار آيفون 15 .. انخفاض سعر بيع آيفون 14 في الصين

423332_60_1694329037

فرنسا تصدر قراراً بحظر بيع طراز من ايفون على اراضيها .. اليكم السبب !

أخبار متعلقة
19_2023-638301543979366212-936

اطلاق ايفون 15 .. سعر البيع واهم الميزات

معلومات-عن-شركة-أندرويد

لمستخدمي أندرويد.. 4 ميزات مرتقبة على الهواتف

64f72d0b42360449694d6c5f

وسط مخاوف من الإصدار الجديد!.. 4 طرق لتسريع هاتف آيفون القديم!

افكار-رياز-انستقرام-يجب-أن-تجربها

خبر سار لعشاق "ريلز" انستغرام

2023830163358725YH

آبل تطرح سماعات إيربودز جديدة في سبتمبر

202382714331841309

تطوير تقنية تسمح بتغيير لون "آبل ووتش" لتناسب الملابس