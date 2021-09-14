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الثلاثاء، 14-09-2021 02:38 م

سامسونج تطرح إصدارا تجريبيا من أندرويد 12

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج أنها تطرح إصدارًا تجريبيًا عامًا من أندرويد 12 لأجهزة Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra، وذلك قبل أسابيع قليلة من الوقت المتوقع ليكون نظام التشغيل النهائي متاحًا رسميًا لأول مرة على هواتف بيكسل.

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وتعتمد واجهة المستخدم One UI 4 على نظام التشغيل أندرويد 12 وتقدم إمكانات تخصيص وخصوصية جديدة ومحسنة تمنح المستخدمين التحكم في العديد من جوانب تجربة الهاتف المحمول.

 

وتروج الشركة إلى أنها تمكنت من طرح هذه الإصدارات التجريبية في وقت مبكر من كل عام. وذلك بالرغم من مرور أسبوع أو أسبوعين هذا العام مقارنة بعام 2020.
ويبدأ التسجيل في البرنامج التجريبي اليوم، 14 سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن آيفون 13.


ويحتاج المستخدمون إلى التسجيل في تطبيق Samsung Members لتجربته. وهو متاح في الولايات المتحدة فقط حتى الآن.


ويخصص الإصدار التجريبي لواجهة المستخدم One UI 4 من سامسونج، وهو إصدار أندرويد الخاص بها. وهذا التمييز مهم لأن أحد التغييرات الرئيسية في أندرويد 12 هو مدى اختلاف مظهره.


وتكون جميع الأزرار كبيرة وتتغير الألوان ديناميكيًا بناءً على ورق الحائط عبر هاتف بيكسل، وهو نمط تطلق عليه جوجل اسم Material You.

 

ومن غير المعروف بالضبط مقدار لغة تصميم جوجل التي تنوي الشركة الكورية الجنوبية استخدامها عبر Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra.


وكان لدى واجهة المستخدم One UI الكثير من خيارات السمات، وكان متجر الشركة مليئًا بالمزيد من السمات التي يمكن الحصول عليها.


ويذكر ملخص سامسونج لما هو جديد في One UI 4 خيارات السمات على وجه التحديد. وتتيح لك مجموعة كبيرة من خيارات السمات ضبط مظهر جهازك ووظائفه، مما يمنحك أدوات لتهيئة شاشتك الرئيسية والرموز والإشعارات وخلفيات الشاشة وغير ذلك الكثير.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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