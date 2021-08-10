سامسونج تعلن عن معالج Exynos W920

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج عن معالجها الجديد القابل للارتداء، وهو Exynos W920 ويدمج المعالج الجديد مودم LTE وهو الأول في الصناعة الذي يتم بناؤه باستخدام عملية التصنيع 5 نانومتر، مما يوفر أداءً قويًا وفعالًا يتطلبه الجيل التالي من الأجهزة القابلة للارتداء.

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وقالت الشركة: لم تعد الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية مجرد أداة إضافية بل إنها الآن جزء متزايد من أنماط حياتنا للحفاظ على لياقتك البدنية وسلامتك وتنبيهك.



وأضافت: مع Exynos W920، تتمكن الأجهزة القابلة للارتداء في المستقبل من تشغيل التطبيقات بواجهات مستخدم جذابة بصريًا وتجارب مستخدم أكثر استجابة مع إبقائك على اتصال أثناء التنقل باستخدام LTE سريع.

ويحتوي Exynos W920 على نواة Arm Cortex-A55 من أجل المعالجة العالية الأداء والفعالة في استهلاك الطاقة ووحدة معالجة رسومات Arm Mali-G68 التي تتميز بأداء وحدة معالجة مركزية محسّن يقارب 20 في المئة وأداء رسومات أفضل بعشر مرات من سابقتها.



وبفضل النوى المحسنة والأداء المحسن، يتيح Exynos W920 تشغيل التطبيقات بشكل أسرع بالإضافة إلى ذلك فإنه يتيح واجهة المستخدم الرسومية الثلاثية الأبعاد التفاعلية عبر شاشة الجهاز العاملة بدقة 960×540 بكسل.

وبالرغم من تضمنه أحدث الميزات والتحسينات، فإن المعالج يأتي بأصغر حزمة متوفرة حاليًا في السوق للأجهزة القابلة للارتداء مع FO-PLP.



وتشتمل التقنية على Exynos W920 و IC لإدارة الطاقة PMIC و LPDDR4 وبطاقة الوسائط المتعددة المضمنة eMMC في نفس الحزمة باستخدام إعداد SiP-ePoP.

علاوة على ذلك يسمح الحجم الصغير للمعالج للساعات الذكية بوضع بطاريات أكبر أو جلب تصميمات أكثر أناقة.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

