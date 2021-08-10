الثلاثاء 10-08-2021
الوكيل الاخباري

توجه حكومي للتسهيل على القطاع الاقتصادي

عالم شهير يحذر من الوباء العالمي القادم

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول العام الهجري

254 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

حادثتان مفجعتان تشعلان مواقع التواصل خلال أقل من 24 ساعة

العثور على جثة أربعيني في محل تنجيد بعمان

الأردن يعزي بضحايا حرائق الغابات في الجزائر

وفاة الفنان المصري عبد الله الشرقاوي- صورة

المسجد الحرام يشهد توافد المعتمرين من داخل السعودية

تخوف أردني من العودة إلى الإغلاقات بعد المؤشر الخطر الذي أعلنته الصحة

الثلاثاء، 10-08-2021 01:41 م

سامسونج تعلن عن معالج Exynos W920

Samsung-Exynos-W920


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج عن معالجها الجديد القابل للارتداء، وهو Exynos W920 ويدمج المعالج الجديد مودم LTE وهو الأول في الصناعة الذي يتم بناؤه باستخدام عملية التصنيع 5 نانومتر، مما يوفر أداءً قويًا وفعالًا يتطلبه الجيل التالي من الأجهزة القابلة للارتداء.

اضافة اعلان


وقالت الشركة: لم تعد الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية مجرد أداة إضافية بل إنها الآن جزء متزايد من أنماط حياتنا للحفاظ على لياقتك البدنية وسلامتك وتنبيهك.


وأضافت: مع Exynos W920، تتمكن الأجهزة القابلة للارتداء في المستقبل من تشغيل التطبيقات بواجهات مستخدم جذابة بصريًا وتجارب مستخدم أكثر استجابة مع إبقائك على اتصال أثناء التنقل باستخدام LTE سريع.

 

ويحتوي Exynos W920 على نواة Arm Cortex-A55 من أجل المعالجة العالية الأداء والفعالة في استهلاك الطاقة ووحدة معالجة رسومات Arm Mali-G68 التي تتميز بأداء وحدة معالجة مركزية محسّن يقارب 20 في المئة وأداء رسومات أفضل بعشر مرات من سابقتها.


وبفضل النوى المحسنة والأداء المحسن، يتيح Exynos W920 تشغيل التطبيقات بشكل أسرع بالإضافة إلى ذلك فإنه يتيح واجهة المستخدم الرسومية الثلاثية الأبعاد التفاعلية عبر شاشة الجهاز العاملة بدقة 960×540 بكسل.

 

وبالرغم من تضمنه أحدث الميزات والتحسينات، فإن المعالج يأتي بأصغر حزمة متوفرة حاليًا في السوق للأجهزة القابلة للارتداء مع FO-PLP.


وتشتمل التقنية على Exynos W920 و IC لإدارة الطاقة PMIC و LPDDR4 وبطاقة الوسائط المتعددة المضمنة eMMC في نفس الحزمة باستخدام إعداد SiP-ePoP.

 

علاوة على ذلك يسمح الحجم الصغير للمعالج للساعات الذكية بوضع بطاريات أكبر أو جلب تصميمات أكثر أناقة.

 


 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
32db81cb-454e-457c-b5b3-f2d6c0db7ab9_16x9_1200x676

استخدام الذكاء الاصطناعي في هجمات الاحتيال

mebusiness.ae_1532705621

جوجل تشكيلة جديدة من مفاتيح الأمان Titan

اسامي-قروبات-بنات-سناب-شات

سناب شات يحدد سياسته بشأن المعلومات المضللة

الترقية-إلى-ويندوز-11-2

تشغيل ويندوز 11 عبر جهاز ماك أصبح متاحًا

daf07d61-b83b-4c00-b4a6-ee463aa6b74d

تويتر يطلق ميزة على إزالة متابعين معينين

thumbs_b_c_167785f018d643c7a6ed45edc8c2d063

أمازون تمنحك طريقة أسهل لتقديم شكاوى

أخبار متعلقة
6922b8a1-e879-4133-b99d-1672a09781a3

مايكروسوفت قد توسع ميزة Apps

001_how_i_use_tech_two_main

مبادرة الجيل 17: كيف يستخدم القادة الشباب التكنولوجيا لنقل أفكارهم إلى مستويات عالمية