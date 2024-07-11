سامسونج تكشف النقاب عن الإصدار الأولمبي من هاتفها المبتكر Galaxy Z Flip6

الوكيل الاخباري - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، الشريك العالمي للألعاب الأولمبية والبارالمبية، عن الإصدار الأولمبي الحصري من هاتفها Galaxy Z Flip6 الجديد. وتم تصميم هذا الإصدار من الهاتف خصيصاً للرياضيين المتنافسين في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة في باريس 2024. وتواصل سامسونج تقديم أحدث ابتكاراتها التكنولوجية لدعم عالم الرياضة من خلال هذا الإصدار الحصري الذي يعكس هذا الإصدار الخاص الالتزام المتواصل للشركة منذ أكثر من ثلاثة عقود بتطوير حلول متميزة للأجهزة المحمولة تخدم احتياجات الرياضيين والمشجعين على حد سواء.



ويعد الإصدار الأولمبي الجديد لألعاب باريس 2024 الأول من نوعه على الإطلاق الذي يتميز بتقنية Galaxy AI المتطورة، وتم تصميمه بعناية فائقة لتحسين وتعزيز تجربة الرياضيين من لحظة وصولهم إلى باريس، حيث يأتي محملاً مسبقاً بمجموعة متكاملة من الخدمات الحصرية والتطبيقات المفيدة. ومن أبرز ما يميزه هو أنه للمرة الأولى، سيتم توفير أحدث منتجات سامسونج للرياضيين قبل إطلاقها رسمياً في السوق. وسيلعب هاتف Galaxy Z Flip6 دوراً محورياً خلال الألعاب الأولمبية، حيث سيحتل مكانة بارزة على منصة التتويج.



ويتميز الإصدار الأولمبي من هاتف Galaxy Z Flip6 بتصميمه الجديد المدمج والمتعدد الاستخدامات. ويأتي هذا الإصدار الخاص باللون الأصفر المذهل المزين بالحلقات الأولمبية والأجيتوس البارالمبية الذهبية. وتعزيزاً لهذا الطابع الراقي، قامت سامسونج بإنشاء شراكة استراتيجية مع دار الأزياء الباريسية الرفيعة بيرلوتي، التي صممت الملابس الرسمية لفريق فرنسا في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية باريس 2024. وأسفر عن هذه الشراكة إنشاء محفظة "Flipsuit Case" الحصرية، التي ستأتي مرفقة مع كل جهاز. وتتميز كل محفظة "Flipsuit Case" بواجهة خارجية فريدة من نوعها مصنوعة من جلد Venezia الفاخر، تأتي بمزيج من الألوان النابضة بالحياة مستوحى من الحلقات والروح والقيم الأولمبية التي تحتفي بالوحدة والتميز.



وقالت ستيفاني تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق في وحدة أعمال "Mobile eXperience Business" لدى شركة سامسونج للإلكترونيات: "لقد حققت سامسونج إنجازات مذهلة في دعم الألعاب الأولمبية والبارالمبية على مدار ثلاثة عقود متتالية. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة المميزة. ومن خلال أحدث ابتكاراتنا في هواتف Galaxy، نتشرف بأن نقدم للرياضيين الملهمين في باريس 2024 فرصة تجربة هاتف Galaxy Z Flip6 القوي والذكي بشكل مباشر، حتى قبل طرحه للسوق رسمياً. نحن متحمسون لرؤية كيف ستحدث تقنياتنا تحولاً جذريًا في تجربة الألعاب للرياضيين - بدءاً من إنشاء اتصالات ذات معنى وتمكينهم من التقاط ومشاركة ذكرياتهم المؤثرة أثناء وجودهم في باريس وخارجها."



تعزيز تجربة الرياضيين في باريس 2024 بأجهزة مدعومة بتقنية Galaxy AI



وينبع قرار سامسونج بتقديم أحدث إضافاتها إلى مجموعة Galaxy للرياضيين في باريس 2024 قبل إطلاقها رسمياً في السوق من الدور الحاسم الذي تلعبه تقنية Galaxy AI في تسريع عصر جديد من الاتصالات والإنتاجية والإبداع على الهواتف الذكية. ويشمل الإصدار الأولمبي الحصري من هاتف Galaxy Z Flip6 مجموعة من الابتكارات المفيدة لمساعدة الرياضيين على عيش تجارب جديدة طوال فترة الألعاب الأولمبية، بما في ذلك ميزات الاتصال Galaxy AI التالية التي ستساعد الرياضيين من جميع أنحاء العالم على التواصل بسهولة أثناء وجودهم في باريس:

•الترجمة المباشرة: الترجمة المباشرة والحية للمكالمات الهاتفية إلى 16 لغة مختلفة على الجهاز ذاته، مما يسهّل بشكل كبير على الرياضيين التواصل مع الخطوط الساخنة الأولمبية وجهات الاتصال المحلية بلغتهم الأم، باستخدام التطبيقات الأصلية من سامسونج وبعض تطبيقات الطرف الثالث المختارة.

•المترجم: يترجم المحادثات المباشرة على الفور، ما يتيح للرياضيين التواصل مع الرياضيين الآخرين والمتطوعين والحصول على ترجمة فورية لما يتم قوله على الشاشة، مع الاستمرار في التفاعل وجهاً لوجه، وذلك بفضل الشاشة المزدوجة التي يتميز بها الهاتف.

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•المؤلف: يعمل على صياغة رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات الوسائط الاجتماعية في التطبيقات اعتماداً على كلمات مفتاحية بسيطة، كما يقوم بتحليل نبرة المستخدم من خلال مراجعة منشوراته السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم توليد نصوص متسقة مع هذه النبرة، مما يسهل على الرياضيين التعبير عن حماسهم خلال لحظات المنافسة الأكثر إثارة.

كما يمكن للرياضيين أيضاً استخدام Galaxy AI على هاتف Galaxy Z Flip6 بنسخته الحصرية للاستعداد للمنافسة وتعزيز قدراتهم الإبداعية والتقاط ذكريات تدوم مدى الحياة خلال الألعاب الأولمبية باريس 2024، مع ميزات تشمل:



•الحركة البطيئة الفورية "Instant Slow-mo": تتيح للرياضيين تسجيل ومشاركة وتحليل أدائهم بالتصوير البطيء، ما يسهل عليهم تطوير مهاراتهم.

•تقنية مساعد الصور "Photo Assist": تمكّن الرياضيين من الحصول على لقطات مثالية في كل مرة، من خلال ضبط الحجم أو الموضع أو حتى إزالة العناصر غير المرغوب فيها داخل الصور.

خدمات وتطبيقات مدمجة للارتقاء بالتجربة الأولمبية والبارالمبية



ولتسهيل استخدام الرياضيين للهاتف أثناء وجودهم في باريس وخارجها، سيأتي كل إصدار أولمبي من هاتف Galaxy Z Flip6 مزوداً بشريحة eSIM بسعة 100 جيجابايت من البيانات بتقنية 5G بالشراكة مع Orange، وضمان عالمي لمدة عامين من سامسونج. بالإضافة إلى ذلك، ولتسهيل تتبع أحدث الجداول الزمنية للألعاب والسفر حول المرافق الأولمبية بسهولة، سيتم تحميل العديد من تطبيقات اللجنة الأولمبية الدولية الرسمية (IOC) مسبقاً، والتي تشمل Athlete 365، وOlympic Shop، وParis 2024، وTransport Accred App، وIOC.



علاوة على ذلك، سيتم تحميل Samsung Wallet مسبقاً ببطاقة دخول لحضور الفعاليات والاستفادة من مشروبات مجانية في آلات البيع الموزعة في جميع أنحاء القرية الأولمبية والبارالمبية، بالشراكة مع الشريك العالمي الرئيسي، شركة Coca-Cola. كما سيتم توفير بطاقة مجانية لاستخدام وسائل النقل العام بشكل غير محدود، وذلك بالشراكة مع Île-de-France Mobilités (IDFM)، ما سيتيح للرياضيين الاستمتاع بجولة في مدينة باريس والمناطق المحيطة بها بسهولة.



كما سيشمل كل إصدار أولمبي من هاتف Galaxy Z Flip6 مجموعة من التطبيقات التفاعلية التي تحمل طابع باريس 2024 وذلك لإضفاء المزيد من المرح والتخصيص على تجربة الرياضيين. ومن بين هذه التطبيقات PinQuest وGalaxy Experience التي تتيح للمستخدمين جمع وتبادل الدبابيس الحقيقية والرقمية أثناء الألعاب، بالإضافة إلى Olympic Go! واللعبة الأولمبية الرسمية، وكذلك Galaxy Skateboard، وهي لعبة جديدة تضم "فريج الأولمبي"، التميمة الرسمية لباريس 2024.



مشاركة لحظات النصر مباشرةً من على منصة التتويج



وتعد لحظة الوقوف على قمة منصة التتويج الأولمبية والبارالمبية خلال حفل توزيع الميداليات وتحقيق حلم الفوز إحدى أكثر اللحظات المثيرة للعاطفة لأي رياضي. ويتم عادةً تصوير هذا المشهد من قبل وسائل الإعلام المعتمدة فقط لأنه تم منع الرياضيين من إحضار متعلقاتهم الشخصية، بما في ذلك هواتفهم المحمولة، إلى الحفل، ولطالما تم التقاط هذه اللحظة المؤثرة من مسافة بعيدة وليس من خلال عدسة الرياضي الخاصة.



ولأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية والبارالمبية، ستوفر سامسونج الإصدار الأولمبي من هاتف Galaxy Z Flip6 ليتمكن الرياضيون من استخدامه على منصة التتويج ونقل مشاعرهم خلال هذه اللحظات المؤثرة. وستقوم تقنية سامسونج المتطورة في هذه الهواتف بالتعرف تلقائياً على الرياضيين وفرز الصور لكل منهم حسب الرياضة التي يمارسها، كما ستقوم بتحميلها على منصة Athlete365 في الوقت الفعلي، ما سيتيح للرياضيين الاحتفاظ بتلك اللحظات المميزة وإتاحتها للمشاركة مع عائلاتهم ومُشجعيهم في جميع أنحاء العالم.



بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض الإصدار الأولمبي من هاتف Galaxy Z Flip6 في معارض "Olympic™ rendezvous @ Samsung"، بما في ذلك المعرض المقام في شارع الشانزليزيه 125، وذلك بدءاً من تاريخ 12 تموز. وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية (IPC)، سيحصل الرياضيون المشاركون على هذا الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Flip6 ابتداءً من 18 تموز.

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