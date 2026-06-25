سامسونغ تكشف عن Galaxy M47.. وهذه أبرز مفاجآته - فيديو

الوكيل الإخباري- أطلقت سامسونغ هاتفها الجديد Galaxy M47، الذي يُتوقع أن يكون من أبرز هواتف الفئة المتوسطة هذا العام.



ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، وشاشة Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة وتردد 120 هرتز، محمية بزجاج Gorilla Glass Victus.



ويعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهة One UI 8.5، ومعالج Snapdragon 6 Gen 3، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 غيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 غيغابايت قابلة للتوسعة.



كما زُوّد بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50+5+2 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل.

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