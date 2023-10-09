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الإثنين، 09-10-2023 09:12 ص

سامسونغ قد تطلق خاتم غالاكسي بحلول نهاية 2024

خاتم-Galaxy-Ring-من-سامسونج-قد-يصدر-في-2025


الوكيل الإخباري- تقول التقارير، إن شركة سامسونغ للتكنولوجيا، باتت في مراحل متقدمة من تطوير خاتم غالاكسي، ومن المتوقع أن تطلقه خلال العامين المقبلين.

وأشار تقرير صادر عن المجلة الكورية الجنوبية "ذا إيلك"، إلى أن سامسونغ قد تلجأ إلى لوحات دوائر من شركة ميكو اليابانية لاستخدامها في "خاتم غالاكسي".. أما بالنسبة للموعد فيشير تقرير جديد إلى أن الشركة قد تؤجل تاريخ الإطلاق إلى الربع الثالث من عام 2024 أو أوائل 2025.

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وقد تقدم سامسونغ ميزات مشابهة لخواتم ذكية أخرى تم إطلاقها بالفعل مثل "خاتم أورا"، إذ سيكون الخاتم الذكي قادراً على القيام بكل ما يمكن أن يفعله جهاز تعقب اللياقة البدنية العادي، مثل مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع النوم وتتبع الخطوات وتسجيل التدريبات من دون شاشة.


وأشار تقرير  آخر أيضاً إلى أن الجهاز الجديد القابل للارتداء سيكون متاحاً بأربعة أحجام مختلفة اعتماداً على سمك إصبع المستخدم، وأضاف التقرير أن تأجيل موعد إطلاق الخاتم الذكي يعود إلى أن تطويره يتطلب قرابة 8 أشهر، وتستغرق الموافقة الطبية عليه قرابة 12 شهراً إضافياً، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.

 

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