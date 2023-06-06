سبوتفاني تعتزم شطب 200 وظيفة في البودكاست

الوكيل الإخباري - تعتزم شركة منصة بث الموسيقى السويدية العملاقة سبوتفاي شطب حوالي 200 وظيفة من وحدة التدوين الصوتي (بودكاست).



وقالت سحر الهباشي رئيسة قطاع المدونات الصوتية في الشركة إن القرار صعب لكنه ضروري "لإعادة التنظيم الاستراتيجي"، وسيتم تسريح 2% من قوة العمل في الوحدة على مستوى العالم.

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وأضافت: "مثل هذه القرارات لا نتخذها باستخفاف. أود التعبير عن تقديري لكل شيء قام به هؤلاء لوحدة التدوين الصوتي وسبوتفاي".



وقالت الهباشي إن سبوتفاي هي منصة التدوين الصوتي الأكثر استخداماً في أغلب دول العالم، وأكبر ناشر لها في الولايات المتحدة.



وأضافت: "منذ أن دخلنا هذا المجال، أكثر من مليار شخص استمعوا إلى تدوينة على سبوتفاي. الاستخدام زاد بأكثر من 1400%".



وارتفع عدد التدوينات التي تم بثها على المنصة من 200 ألف تدوينة عام 2019 إلى أكثر من 5 ملايين تدوينة"، بحسب الهباشي.



وأضافت أنه "بالإضافة إلى تأجيج ثورة على المدى المتوسط، فإن هذه المجموعة الهائلة من المبدعين والمستمعين علمونا أيضاً الكثير حول مكانة التدوين الصوتي اليوم وإلى أين ستصل غداً".



وقالت الهباشي إن هناك تغييرات أخرى تتم في قطاع التدوين الصوتي بما في ذلك دمج شبكتي بركاست وجيملت في كيان واحد باسم سبوتفاي ستديوز.

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