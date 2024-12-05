سبوتيفاي تتيح "Wrapped 2024" بميزتين إضافيتين

و"Wrapped" هو ملخص لأهم وأكثر ما استمع إليه المستخدم خلال العام على تطبيق "سبوتيفاي"، بما في ذلك تفضيلاته من الأغاني والفنانيين والألبومات والبودكاست.
وقالت "سبوتيفاي" إنها شعرت بحماس للعمل مع "غوغل" على "Wrapped" بعدما رأت مدى تفاعل المستخدمين مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وستكون تلك الميزة متاحة لفترة محدودة لكل مستخدمي "سبوتيفاي" -سواء للاشتراكات المجانية أو المدفوعة- باللغة الإنجليزية في بعض الدول فقط وهي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا وكندا وأيرلندا والسويد.
أما الميزة الثانية فهي "Your Music Evolution"، والتي تستخدم البيانات لتتيح للمستخدم معرفة تطور اهتمامه بالموسيقى على مدار عام 2024.
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