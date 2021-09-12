الأحد 12-09-2021
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الأحد، 12-09-2021 01:36 م

سبوتيفاي تحسن قوائم التشغيل عبر Enhance

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الوكيل الإخباري - طرحت منصة سبوتيفاي ميزة جديدة تسمى Enhance، التي تعمل تلقائيًا على تحسين قوائم التشغيل عبر الأغاني الموصى بها والتي تتناسب مع نمط وموضوع موسيقاك الحاليين.

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وتساعد الميزة في إضافة توصيات مخصصة بسهولة إلى قوائم التشغيل.

وقالت الشركة: قد يكون من الصعب العثور على المقاطع التي تتناسب مع النغمة أو الحالة المزاجية بالنسبة لقوائم التشغيل. أو قد تتطلع إلى توسيع آفاقك وإضافة أغاني وفنانين جدد.

وأضافت: بالنسبة إلى المستمعين الذين يحتاجون إلى بعض المساعدة أثناء إضافة مقاطع صوتية إلى قائمة تشغيل جديدة أو حالية، نقدم لك ميزة Enhance.

 

وتعمل الميزة من خلال زر Enhance جديد يظهر الآن أعلى قوائم التشغيل. ويمكنك النقر عليه لتشغيله، مما يجعل خوارزمية المنصة تضيف تلقائيًا الأغاني الموصى بها التي تعتقد أنها تتناسب مع قائمة التشغيل الخاصة بك.

ويتم تمييز الأغاني الموصى بها من خلال Enhance برمز أخضر لامع للإشارة إلى أنها لم تكن جزءًا من قائمتك الأصلية. ويمكن إضافتها بشكل دائم من خلال النقر على زر علامة + الذي يظهر بجوار الأغنية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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