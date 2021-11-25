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الخميس، 25-11-2021 02:21 م

سبوتيفاي تختبر ميزة Discover

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الوكيل الإخباري - أكدت شركة سبوتيفاي أنها تختبر حاليًا ميزة جديدة في تطبيقها، Discover، التي تقدم خلاصة عمودية لمقاطع الفيديو الموسيقية التي يمكن للمستخدمين التمرير خلالها وإبداء الإعجاب بها أو تخطيها اختياريًا.

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وبالنسبة لأولئك الذين يمكنهم الوصول إلى الميزة، تظهر كعلامة تبويب رابعة في شريط التنقل أسفل التطبيق، بين الصفحة الرئيسية والبحث.

ويأتي ذلك بعد أن نسخت الكثير من منصات التواصل الاجتماعي، مثل إنستاجرام وسناب شات ويوتيوب، خلاصة فيديو تيك توك.

وتم رصد الإضافة الجديدة لأول مرة بواسطة كريس ميسينا، الذي نشر مقطع فيديو لميزة Discover قيد التشغيل. ووصفها بأنها نسخة مختصرة من خلاصة فيديوهات موسيقية على غرار تيك توك.


ووجد ميسينا الميزة في الإصدار التجريبي للتطبيق لنظام iOS، حيث ينقلك رمز جديد في شريط أدوات التنقل إلى خلاصة الفيديو فور النقر عليه.


ويمكنك بعد ذلك التمرير لأعلى ولأسفل للتنقل عبر الخلاصة، كما تفعل عبر تيك توك.


وبالإضافة إلى النقر على القلب للإعجاب بالأغاني، يمكنك أيضًا النقر فوق القائمة الثلاثية النقاط لعرض معلومات الأغنية.

 

وتوقع ميسينا أيضًا أن الميزة قد تستفيد من تنسيق Canvas الحالي للمنصة. وتم طرح Canvas على نطاق واسع في عام 2019.


وتسمح Canvas للفنانين بإنشاء مقاطع فيديو مصاحبة لموسيقاهم عبر تطبيق سبوتيفاي. وكانت لهذه الميزة آراء متباينة من المستخدمين، حيث أفاد البعض أنهم فضلوا رؤية صورة الألبوم الثابتة فقط عند الاستماع إلى الموسيقى ووجدوا الفيديو مشتت للانتباه. ولكن آخرين قالوا إنهم أحبوا ذلك.


ومع ذلك، يبدو أن Canvas هي التي تقود مقاييس المشاركة التي تريدها سبوتيفاي. وتشير الشركة إلى أنه من المرجح أن يستمر المستخدمون في الاستماع أو مشاركة المسارات أو حفظ المسارات عندما يرون Canvas.


ومن الواضح أن مقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها في الخلاصة الرأسية هي مقاطع فيديو Canvas الحالية للفنانين. ولكن الشركة لم تؤكد ذلك مباشرة.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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