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الثلاثاء، 23-11-2021 02:10 م

سبوتيفاي تخسر مستخدميها بسبب HomePod

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الوكيل الإخباري - ينفد صبر مستخدمي منصة سبوتيفاي مع عملاقة بث الموسيقى بسبب افتقارها إلى دعم HomePod، مما دفع العديد من العملاء إلى إلغاء الاشتراكات بالكامل والانتقال إلى منصات بديلة، مثل آبل ميوزك.

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ومنذ أكثر من عام، في مؤتمر المطورين العالمي لعام 2020، أعلنت شركة آبل أنها تضيف دعمًا لخدمة الموسيقى من جهة خارجية إلى HomePod‌.


وبعد بضعة أشهر، سلطت آبل الضوء على بعض التطبيقات التي تستفيد من الميزة الجديدة، بما في ذلك أمازون ميوزك وباندورا، مع استبعاد سبوتيفاي من القائمة.

 

ومن غير المعروف ما إذا كانت منصة البث اختارات ألا تكون جزء من الدفعة الأولية لموفري الموسيقى التابعين لجهات خارجية مع دعم ‌‌HomePod‌‌ أو أن السبب يتعلق بشركة آبل.


ومع ذلك، تم نشر طلب الميزة في منتدى مجتمع سبوتيفاي بعد بضعة أسابيع، مع مطالبة الخدمة بإضافة دعم لـ HomePod.


وقالت خدمة البث في شهر يونيو من عام 2020 إنها تخطط لتطبيق دعم AirPlay 2 في تطبيق iOS الخاص بها.


بينما يسمح دعم ‌AirPlay‌ 2 للمستخدمين بتشغيل محتوى سبوتيفاي من خلال ‌HomePod‌. ولكن هذا ليس دعمًا أصليًا لجهاز HomePod‌.

 

ويسمح دعم ‌HomePod‌ الأصلي للمستخدمين باستخدام سيري لتشغيل محتوى خدمة البث من ‌HomePod‌ دون فتح التطبيق واختيار مكبر الصوت يدويًا.


ويستعد المستخدمون لتحويل إحباطاتهم إلى أفعال، حيث يقول الكثيرون إنهم قاموا بتنشيط الإصدار التجريبي من آبل ميوزك لمدة ثلاثة أشهر وقد يجددون اشتراكهم ما لم توفر سبوتيفاي دعم HomePod قبل انتهاء الفترة التجريبية.


ولا يبدو أن منصة البث تهتم بمستخدميها. وصنفت الفكرة على أنها فكرة قيد العمل. ولكن لم تقدم أي تحديثات حولها. كما لا يزال السبب وراء رفضها اعتماد دعم HomePod غير معروف.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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