سبوتيفاي تريد دعم AirPlay 2

الوكيل الإخباري - لا تزال منصة سبوتيفاي لم تضف دعم AirPlay 2 إلى تطبيق iOS الخاص بها. ولكن بالرغم من التأخير، فإنها لا تزال تعمل على جعل الأمر حقيقة.

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وتم إلقاء بعض الشكوك حول تضمين AirPlay 2 عندما كتب أحد ممثلي خدمة بث الموسيقى في منتديات المجتمع: لقد ناقشنا هذه الفكرة داخليًا. وبينما نعمل على دعم AirPlay 2 بطريقة مناسبة، قررنا إغلاقها في الوقت الحالي.



لا تزال المنصة لا تقدم دعمًا أصليًا لمكبرات الصوت HomePod. وذلك بالرغم من أنه يمكنك تشغيل الموسيقى من التطبيق من خلال سيري وتنزيل مسارات سبوتيفاي عبر Apple Watch.



ويمكنك توصيل خدمة البث بمكبرات الصوت وأجهزة التلفزيون الذكية عبر AirPlay أو Spotify Connect.



ولن يتمكن مستخدمو المنصة رسميًا من الاستفادة من إمكانات AirPlay 2 مثل تقليل زمن الوصول والصوت المتعدد الغرف والتحكم في سيري في أي وقت قريب.



ومع ذلك، نظرًا لأن AirPlay متكاملة مع iOS، فلا يزال من المفترض أن تعمل مع أي تطبيق صوتي طالما أنك تستخدم عناصر التحكم في التشغيل على مستوى نظام التشغيل، بدلاً من تطبيق سبوتيفاي.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



