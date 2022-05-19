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الخميس، 19-05-2022 12:27 م

سبوتيفاي تسمح للفنانين بالترويج لـ NFT

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الوكيل الإخباري - تختبر منصة سبوتيفاي طريقة للفنانين لعرض مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال NFT. وكانت شركة بث الموسيقى قد أطلقت الاختبار لبعض المستخدمين عبر أندرويد في الولايات المتحدة، وتتضمن حاليًا معاينات NFT لفنانين مثل Steve Aoki و The Wombats.

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وقال متحدث باسم المنصة في بيان: تجري سبوتيفاي اختبارًا تساعد فيه مجموعة صغيرة من الفنانين في الترويج لعروض NFT الحالية التابعة لجهات خارجية عبر حسابات الفنانين.


وأضاف: نجري بشكل روتيني عددًا من الاختبارات في محاولة لتحسين تجارب الفنانين والمعجبين. تنتهي بعض هذه الاختبارات بتمهيد الطريق لتجربة أوسع بينما يخدم البعض الآخر مهمة التعلم. 


وتحاول المزيد من الشركات اللحاق بموجة NFT. ولكن يبدو أن هذه الزيادة الأولية قد تتلاشى (على الأقل في الوقت الحالي).


ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، انخفضت مبيعات NFT اليومية بنسبة 92% من 225000 في شهر سبتمبر من العام الماضي إلى 19000 فقط اعتبارًا من 3 مايو.


كما أن عدد محافظ NFT النشطة في انخفاض أيضًا، من نحو 119000 في شهر نوفمبر إلى 14000 في نهاية شهر أبريل.


وبعد الانتقال إلى كل من صفحات الفنانين Steve Aoki و The Wombats، يظهر معرض NFT الموجود أسفل قائمة الأغاني.


ويؤدي النقر فوقه إلى إظهار مجموعة من NFT التي يمكنك التمرير خلالها. وإذا حددت NFT، فإنك ترى نسخة مكبرة منه، بالإضافة إلى وصف موجز.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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