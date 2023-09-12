سبوتيفاي تنفي حقيقة "خدعة" الـ 30 ثانية التي تدر الأموال

الوكيل الإخباري- نفى رئيس منصة "سبوتيفاي" للموسيقى، مزاعم متداولة بأن المستخدمين يمكنهم الاستماع بشكل متكرر إلى أغانيهم الخاصة بهم، لمدة 30 ثانية، لجني العائدات الشهرية.



وكان محللو التمويل في "جي بي مورغان" أشاروا إلى أن مشتركي سبوتيفاي يمكنهم كسب 1,200 دولار شهرياً من خلال الاستماع إلى أغنيتهم بشكل متكرر طوال اليوم، وادّعت هذه المزاعم أن هيكل دفع العائدات في سبوتيفاي يمكن أن يتم التلاعب به.

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ولكن الرئيس التنفيذي لشركة البث، دانييل إيك، يقول إن هذه ليست الطريقة التي تعمل بها عائدات المنصة، بحسب ما نقله موقع "بي بي سي".



هذه النظرية تم نشرها لأول مرة في "فاينانشيال تايمز"، ونشرت على منصة إكس بواسطة مؤسس شركة Accelerate الكندية للاستثمار جوليان كليموتشكو.



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