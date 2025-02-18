"سبيس إكس" تخطط لإرسال روبوتات ذكاء اصطناعي إلى المريخ بحلول 2026

وذكر ماسك في منشور على الإنترنت: "الرحلة الفضائية بين الأرض والمريخ ممكنة مرة كل 26 شهرًا.
المرة القادمة ستكون في نوفمبر 2026، وإذا سارت الأمور على ما يرام، سترسل سبيس إكس مركبات Starship إلى المريخ وعلى متنها روبوتات مزودة بأنظمة الذكاء الاصطناعي Grok."
ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار "سبيس إكس" في تطوير مركبات Starship المصممة للرحلات الفضائية البعيدة، وخصوصًا إلى القمر والمريخ.
من جانبه، أوضح ألكسندر رودين، أستاذ الأنظمة والأجهزة والفيزياء الفضائية في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، أن الولايات المتحدة ستواصل استكشاف المريخ من خلال الأنظمة الروبوتية، مشيرًا إلى أن النجاحات الكبرى في هذا المجال ستكون عبر الروبوتات المستقلة، وليس عبر إرسال البشر إلى الكواكب الأخرى.
روسيا اليوم
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