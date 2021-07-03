'سبيس إكس' تطلق 85 قمراً صناعياً إلى الفضاء اليوم

الوكيل الإخباري - تم إطلاق العشرات من الأقمار الصناعية إلى الفضاء في مهمة جديدة لشركة SpaceX، وبذلك يصل العدد الإجمالي للأقمار الصناعية التي أطلقتها شركة الفضاء المملوكة لإيلون ماسك هذا العام إلى ما يقرب من 900.

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وأطلق صاروخ Falcon 9 المعاد استخدامه 88 قمراً صناعياً ضمن مهمة Transporter-2، بما في ذلك الأقمار الخمسة الأولى الجديدة لوكالة البنتاغون وعشرات أخرى لشركات ودول ومدارس مختلفة.



وانطلق صاروخ Falcon 9 من شركة SpaceX من كيب كانافيرال إيذانا بعملية الإطلاق العشرين للشركة هذا العام والرحلة الثامنة لمعزز المرحلة الأولى من الصاروخ.

وعاد المعزز إلى الأرض بعد نحو 10 دقائق ليهبط على Landing Zone 1، وهي منصة خرسانية لم يتم استخدامها في عمليات هبوط الصواريخ منذ شهر ديسمبر.

وعادةً ما تهبط معززات Falcon 9 على متن السفينة المستقلة العاملة في البحر،

وفي الوقت نفسه، تم دفع 88 قمرا صناعيا بواسطة معزز المرحلة الثانية من Falcon 9.



وتم تركيب ستة وثلاثين قمرا صناعيا صغيرا على محول حمولة جديد صممته شركة Spaceflight، وهي شركة تحجز مساحة للأقمار الصناعية الصغيرة عبر الصواريخ، إلى جانب أقمار صناعية أخرى رتبتها شركة SpaceX.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية