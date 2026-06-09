سرّ التغيير القادم في أكبر بطولة بالعالم - صورة

ويأتي هذا التحول مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي عالميًا في مختلف القطاعات، ما جعل دخوله إلى كرة القدم أمرًا طبيعيًا، خاصة مع تزايد الاعتماد على تحليل البيانات والأنظمة الذكية في الرياضة الحديثة.
ويكتسب مونديال 2026 أهمية إضافية كونه الأكبر في تاريخ البطولة من حيث عدد المنتخبات، حيث أعلنت الفيفا عن مبادرات تقنية تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تنظيم وإدارة الحدث.
في المقابل، يثير هذا التطور تساؤلات حول تأثيره على مستقبل اللعبة من حيث الشفافية والعدالة الرياضية، وسط اهتمام متزايد من الأوساط الأكاديمية والرياضية بدراسة انعكاساته.
ومع اقتراب انطلاق البطولة، يُتوقع أن يشكل مونديال 2026 اختبارًا مهمًا لدور الذكاء الاصطناعي في مستقبل كرة القدم العالمية.
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