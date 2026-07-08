الأربعاء 2026-07-08 05:28 م

سر رمز الحقيبة الذي يظهر في هواتف أندرويد

شصثيث
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 01:56 م
الوكيل الإخباري-   قد يلاحظ بعض مستخدمي هواتف أندرويد ظهور رمز على شكل حقيبة في شريط الحالة أو بجوار بعض التطبيقات، إلا أن هذا الرمز لا يشير إلى وجود عطل، بل يدل على تفعيل وضع العمل (Work Profile).اضافة اعلان


وتتيح هذه الميزة إنشاء مساحة منفصلة لتطبيقات وبيانات العمل، بما يساعد على الفصل بين الاستخدام الشخصي والمهني، مع الحفاظ على خصوصية البيانات وإمكانية تثبيت نسختين من التطبيق نفسه، مثل البريد الإلكتروني، بحسابين مختلفين.

ويظهر رمز الحقيبة عند تشغيل أحد تطبيقات العمل، ويختفي تلقائيًا بعد إغلاقه. كما يمكن إيقاف وضع العمل مؤقتًا لتعطيل إشعارات التطبيقات المهنية، أو حذفه نهائيًا إذا سمحت سياسة المؤسسة بذلك، مع العلم أن حذفه يؤدي إلى إزالة جميع تطبيقات وبيانات العمل من الجهاز.
 
 


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