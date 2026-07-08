سر رمز الحقيبة الذي يظهر في هواتف أندرويد

وتتيح هذه الميزة إنشاء مساحة منفصلة لتطبيقات وبيانات العمل، بما يساعد على الفصل بين الاستخدام الشخصي والمهني، مع الحفاظ على خصوصية البيانات وإمكانية تثبيت نسختين من التطبيق نفسه، مثل البريد الإلكتروني، بحسابين مختلفين.
ويظهر رمز الحقيبة عند تشغيل أحد تطبيقات العمل، ويختفي تلقائيًا بعد إغلاقه. كما يمكن إيقاف وضع العمل مؤقتًا لتعطيل إشعارات التطبيقات المهنية، أو حذفه نهائيًا إذا سمحت سياسة المؤسسة بذلك، مع العلم أن حذفه يؤدي إلى إزالة جميع تطبيقات وبيانات العمل من الجهاز.
-
أخبار متعلقة
-
وثائق قضائية تكشف أداة تعقب في ويندوز
-
20 مليون طفل يستخدمون الذكاء الاصطناعي.. تحديات جديدة للحماية
-
ميزة جديدة من ميتا تمنع التصوير السري عبر النظارات الذكية
-
Lenovo تدخل سباق الأجهزة اللوحية فائقة الأداء
-
تسريب يكشف مفاجأة آبل القادمة.. سماعات بعيون ذكية
-
عندما تتحول مشاعرك إلى أزرار.. مستقبل الألعاب يبدأ
-
بعد الضوء الأخضر الأمريكي.. OpenAI تفتح عصر GPT-5.6
-
مفاجأة بشأن أمان Touch ID في أجهزة ماك بوك