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الخميس، 29-09-2022 01:36 م

سر لناسا على غوغل يمكنك اكتشافه بكتابة عبارة معينة

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الوكيل الإخباري - أطلقت غوغل إضافة خاصة احتفالاً بنجاح وكالة ناسا في تحطيم مركبة فضائية بكويكب يوم الاثنين. وتؤدي كتابة عبارة معينة في محرك البحث إلى تشغيل رسم متحرك خاص للاحتفال بانطلاق المهمة دون حدوث عوائق.

وأعلنت ناسا يوم الاثنين أنها أكملت هذا الإنجاز بعد سنوات من التحضير. ونجحت مهمة اختبار في إعادة توجيه الكويكب المزدوج للاصطدام عمداً في صخرة الفضاء ديديموس، على بعد 6 ملايين ميل من الأرض. وهو أول اختبار حقيقي لنظام دفاع كوكبي جديد.

وللاحتفال بهذا الانجاز، قامت غوغل بإضافة مؤقتة إلى محرك البحث الخاص بها. وتؤدي كتابة Nasa DART في محرك بحث غوغل إلى تشغيل رسم متحرك تتحرك فيه المركبة الفضائية دارت عبر شاشتك.

وكان موظفو ناسا قدد قفزوا فرحاً بعد أن اصطدمت دارت بكويكب يوم الاثنين، لتأكيد إنجاز كبير في الدفاع الكوكبي، وهو أول اختبار دفاع كوكبي تابع لوكالة ناسا وهو مجرد البداية حيث ستستخدم الوكالة المعلومات لمعرفة ما إذا كانت دار قد غيرت بالفعل مدار الكويكب.

وأشاد مدير ناسا بيل نيلسون بالمهمة ووصف المشروع بأنه خطوة عملاقة في الدفاع الكوكبي. و التقطت ناسا صوراً للاصطدام باستخدام قمر صناعي صغير انفصل عن دارت قبل لحظاته الأخيرة بوقت قصير.

وستساعد البيانات التي تم الحصول عليها بواسطة كيوب سات المصاحبة في تقييم ما إذا كانت المهمة التي كلفت 330 مليون دولار قد نجحت أم لا. و في المستقبل، قد تستخدم ناسا مهمات مماثلة لتشتيت انتباه الكويكبات القادمة التي تهدد كوكبنا.

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