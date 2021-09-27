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الإثنين، 27-09-2021 01:34 م

سلاسل توريد آبل قد تتعرض للخطر في الصين

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الوكيل الإخباري - علق العديد من موردي آبل وتيسلا الإنتاج في بعض المصانع الصينية لعدد من الأيام للامتثال لسياسات استهلاك الطاقة الأكثر صرامة، مما يعرض سلاسل التوريد للخطر في موسم الذروة للسلع الإلكترونية.

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ومع ذلك، قال اثنان من كبار مصنعي الرقاقات التايوانيين، إن منشآتهما في الصين تعمل كالمعتاد.


ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تسبب فيه شح إمدادات الفحم في الصين وتشديد معايير الانبعاثات في انكماش الصناعات الثقيلة في عدة مناطق. مما أدى إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي للبلاد، حسبما قال محللون.

 

وقالت شركة Unimicron الموردة لشركة آبل إن ثلاثًا من الشركات التابعة لها في الصين أوقفت الإنتاج من منتصف نهار 26 سبتمبر حتى منتصف ليل 30 سبتمبر للامتثال لسياسة الحكومات المحلية للحد من الكهرباء.


وأوضحت الشركة التايوانية المصنعة للوحات الدوائر المطبوعة أنها لا تتوقع تأثيرًا كبيرًا لأن المصانع الأخرى توفر الإنتاج.


فيما قالت شركة Eson Precision، إحدى الشركات التابعة لشركة فوكسكون التايوانية. في بيان إنها أوقفت الإنتاج من يوم الأحد حتى الجمعة في منشآت في مدينة كونشان الصينية.


وأشارت شركة Concraft، وهي مورد لمكونات مكبرات الصوت لأجهزة آيفون من آبل. التي تمتلك مصانع في مدينة سوتشو، إلى أنها تعلق الإنتاج لمدة خمسة أيام حتى ظهر يوم الخميس. وتستخدم المخزون لتلبية الطلب.

 

وقالت شركة UMC وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات TSMC لوكالة رويترز إنه لم يكن هناك تأثير في مصانعهما في الصين.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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