سماعة AR / VR من Apple على وشك الانتهاء

الوكيل الإخباري - قد تأتي سماعة الرأس AR / VR القادمة من Apple بإجمالي 14 كاميرا ستمكن المستخدم من الحصول على صور رمزية نابضة بالحياة ، وفقًا لتقرير صادر عن The Information.

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وبحسب ما ورد ستتبع كل من هذه الكاميرات وجه المستخدم لإبراز تعابير الوجه الصحيحة وحركات الفم في الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي.



وذكر التقرير أيضًا أن رئيس التصميم السابق لشركة Apple ، جوني إيف ، ظل متورطًا مع سماعة الرأس Project في دور المستشار الخارجي وأنه يميل أكثر نحو

تصميم سماعة الرأس حيث يتعين على المستخدم ارتداء بطارية متصلة بالسماعة ، مثل تصميم سماعة الرأس Magic Leap.

ومع ذلك ، يضيف التقرير أيضًا أنه "لا يمكن معرفة ما إذا كان هذا النهج سيجعله في التصميم النهائي."

قال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر إن العمل الاستشاري الذي قام به إيف لشركة Apple منذ مغادرته يتضمن سماعة الرأس ، مضيفًا أنه غالبًا ما يتم إحضاره لمساعدة فريقه السابق على المضي قدمًا في تفضيلاتهم في مجالات مثل البطارية ، ووضع الكاميرا ، وبيئة العمل على تلك الخاصة بالمهندسين .

قال شخصان إنه حتى بعد مغادرت شركة Apple ، كان لا يزال يتعين على بعض الموظفين في مشروع سماعة الرأس القيام بالرحلة من كوبرتينو إلى سان فرانسيسكو ، حيث يوجد لدي منزل ، للحصول على موافقته على التغييرات. "، يضيف التقرير.



وذكر التقرير كذلك أن شركة آبل لا تركز سماعة الرأس على الألعاب ويمكنها استخدام "تتبع اليد أو بالاشتراك مع مشبك إصبع يشبه مشابك الغسيل كمدخلات للجهاز".



من المتوقع طرح سماعة آبل AR / VR في عام 2023.

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