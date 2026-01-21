"سناب" تتوصل إلى تسوية في دعوى إدمان مواقع التواصل

وكانت الدعوى قد رفعها شابة تبلغ من العمر 19 عامًا، متهمة الشركة بتصميم خوارزميات وميزات تسبب الإدمان وتؤثر سلبًا على الصحة النفسية، خصوصًا للمراهقين. ولم تُكشف تفاصيل أو قيمة التسوية.
القضية تشمل أيضًا منصات أخرى مثل ميتا (فيسبوك وإنستغرام)، يوتيوب، وتيك توك، لكنها لم تتوصل بعد إلى تسوية، ولا تزال سناب طرفًا في دعاوى مماثلة.
ويشير المدعون إلى أن ميزات مثل التمرير اللانهائي، التشغيل التلقائي للفيديو، والتوصيات الخوارزمية تدفع المستخدمين إلى استخدام قهري قد يؤدي إلى الاكتئاب واضطرابات الأكل وإيذاء النفس، في مقارنة بدعاوى شركات التبغ في التسعينيات.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمات ضد ميتا وTikTok وYouTube، مع احتمال إدلاء مارك زوكربيرغ بشهادته، وسط توقعات بأن أي فوز للمدعين قد يؤدي إلى تسويات بمليارات الدولارات وإعادة تصميم المنتجات الرقمية.
وتدافع المنصات عن نفسها بأن ميزاتها تشبه قرارات التحرير الصحفية وتندرج تحت حرية التعبير المحمية دستورياً في الولايات المتحدة.
