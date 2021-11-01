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الإثنين، 01-11-2021 01:44 م

سناب شات تتعاون مع Camo

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الوكيل الإخباري - انضمت منصة سناب شات وشركة Reincubate – مبتكرة تطبيق Camo – معًا لتقديم تجربة واقع معزز تجمع بين تراكب Camo والتكبير والتصغير والتحريك والميزات الأخرى في المنصة.

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وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين استخدام مجموعة أدوات الكاميرا من المنصة خلال البث المباشر ومحادثات الفيديو والألعاب والاجتماعات الاحترافية والمزيد.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنغمس فيها سناب شات في الواقع المعزز ولكن على عكس أداة الرسم لعام 2019، تم تصميم مجموعة أدوات الكاميرا خصيصًا لجعل الواقع المعزز أكثر سهولة وطبيعية أثناء البث وأحداث الفيديو الأخرى.

ويعتبر استخدام مجموعة أدوات الكاميرا من المنصة مجاني. لذلك لا داعي للقلق بشأن تقييد المحتوى.


ويمكن لأولئك الذين يستخدمون iOS أو ويندوز أو MacOS استخدام مجموعة أدوات الكاميرا من المنصة الآن. بينما يتعين على أولئك الذين يعملون مع أندرويد انتظار إضافة الدعم في وقت لاحق في عام 2021.


ويتم أيضًا تنفيذ الخيارات لمساعدة صناع المحتوى على تحقيق الدخل من إبداعاتهم للترويج لنظام بيئي صحي ومنتج للمحتوى.


ويمكن لأولئك الذين يرغبون في استخدام المجموعة القيام بذلك من خلال العثور على عدسات الواقع المعزز في Camo Studio.

 

وبمجرد تحديدها، تظهر عشرات خيارات العدسة للاستخدام. ويوجد كل خيار منهم بشكل عام في واحدة من أربع فئات:


1 - Focus: تساعد الأشخاص في التركيز على المتحدث في البث مثل Portrait Mode.
2 - Accessibility: تساعد الأشخاص في نقل الإشارات المرئية من خلال تتبع الوجه واستخدام الرموز التعبيرية لإشارات الوجه واليد.
3 - Masking: تساعد في تقديم مرشح جمال خفيف أو مجموعة ألوان مخفضة. كما تساعد هذه العدسات في تقليل إجهاد مقدم العرض في البث.
4 - Novelty: مجموعة من العدسات الأكثر إمتاعًا من مجتمع Lens Creator التي تتراوح من إضافة قطة واقعية.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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