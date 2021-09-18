سناب شات تحصل على لعبة جديدة من Zynga

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Zynga العملاقة للألعاب المحمولة أنها تقدم لعبة خداع اجتماعي متعددة اللاعبين تسمى ReVamp إلى منصة ألعاب سناب شات قريبًا.

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وتمثل ReVamp، المستوحاة بشكل واضح من شعبية ألعاب مثل Among Us، لعبة متعددة اللاعبين في الوقت الحقيقي حيث يحاول اللاعبون العثور على مصاص الدماء بينهم.





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