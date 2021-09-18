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السبت، 18-09-2021 01:43 م

سناب شات تحصل على لعبة جديدة من Zynga

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Zynga العملاقة للألعاب المحمولة أنها تقدم لعبة خداع اجتماعي متعددة اللاعبين تسمى ReVamp إلى منصة ألعاب سناب شات قريبًا.

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وتمثل ReVamp، المستوحاة بشكل واضح من شعبية ألعاب مثل Among Us، لعبة متعددة اللاعبين في الوقت الحقيقي حيث يحاول اللاعبون العثور على مصاص الدماء بينهم.

قدمت شركة سناب لأول مرة Snap Games إلى تطبيق سناب شات في عام 2019. وتتميز بالعناوين الأصلية وعناوين الجهات الخارجية مثل BitMoji Party و Zombie Escape.

كما قدمت الشركة ألعابًا أخرى متعددة اللاعبين مثيرة للاهتمام منذ ذلك الحين، ودخلت في شراكة مع مطورين آخرين.

وتبدو التجربة ناجحة حتى الآن. وقالت شركة سناب في شهر مايو إن ألعاب منصتها Snap Games وصلت إلى أكثر من 200 مليون لاعب في العامين الماضيين. ارتفاعا من نحو 100 مليون قبل عام.

ولعب هؤلاء الـ 200 مليون شخص الألعاب والتطبيقات المعروفة باسم minis عبر المنصة. علاوة على ذلك يلعب نحو 30 مليون مستخدم ألعاب سناب كل شهر. وبشكل عام، وصلت المنصة إلى أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وقالت Zynga: نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع سناب لإنشاء ألعاب جديدة ممتعة تتناسب بسلاسة مع الآليات الاجتماعية لمنصتها. تعيد ReVamp تصور نوع لعبة الخداع الاجتماعي للاعبين من البشر ومصاصي الدماء من جميع مستويات المهارة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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